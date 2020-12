Cum vor fi convinsi romanii sa se vaccineze impotriva COVID-19: "Serul nu se va gasi in farmacii si, implicit, nu va putea fi cumparat"

Potrivit strategiei anuntate vineri, 4 decembrie, vaccinarea anti-COVID se va face in Romania in trei etape. Astfel, prima etapa a imunizarii se adreseaza lucratorilor din sistemul medical. Etapa a doua este destinata persoanelor de peste 65 de ani, cu boli cronice, considerate persoane vulnerabile. Sunt incluse aici si persoanele care au ocupatii esentiale in structura statului. Ultima etapa a vaccinarii va fi cea adresata populatiei generale.Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, spune ca, probabil, cea mai mare provocare o reprezinta cresterea increderii populatiei in acest vaccin.Autoritatile spun ca tinta este ca in 6 luni sa avem 13 milioane de romani vaccinati, ceea ce ar asigura imunizarea colectiva. Ce anume ar trebui sa se intample ca sa se ajunga la aceasta cifra? Avem capacitatea de a face acest lucru?Pentru a atinge imunizarea colectiva sunt necesare cateva conditii: disponibilitatea vaccinului, organizarea retelei de vaccinare si disponibilitatea de a se vaccina a unui procent din populatie care ar trebui sa se apropie de 80%. Vaccinul va fi disponibil imediat dupa aprobarea din partea Agentiei Europene a Medicamentului, in transe succesive puse la dispozitie in urma achizitiei centralizate negociate de Comisia Europeana.Cotele alocate de Comisie sunt proportionale cu populatia fiecarui Stat Membru. Probabil ca marea provocare o constituie consolidarea si cresterea increderii majoritatii populatiei in vaccinarea anti-Covid. La acest moment, conform mai multor cercetari sociologice, aproximativ o treime din populatie afirma ca s-ar vaccina, in timp ce un procent de aproximativ 40% afirma ca ar putea sa se vaccineze daca va avea acces la mai multe informatii stiintifice si la experienta cu vaccinul a altor persoane (din grupul care va fi vaccinat prioritar).Ce i-ar putea convinge pe romani sa se vaccineze, avand in vedere ca este vorba despre un vaccin nou?Campania esuata de vaccinare anti-HPV din anul 2008 nu a zadarnicit numai lupta impotriva cancerului de col uterin, dar a pornit un bulgare al scepticismului fata de vaccinare in sine, care a devenit din ce in ce mai mare. Acest bulgare poate fi oprit si redus printr-o informare si educare onesta, intai a personalului medical si apoi a populatiei generale, care trebuie sa se bazeze in primul rand pe stiinta.Spre deosebire de alte campanii, de aceasta data ne va fi mai usor sa explicam si oamenilor sa cuantifice beneficiile vaccinarii, care ar putea insemna reluarea unor activitati stopate de pandemie, precum vacantele sau intalnirile regulate cu prietenii, la restaurant sau la mall.La ce efecte secundare sa ne asteptam de la acest vaccin?Vaccinul Pfizer-BioNTech, deja aprobat in Marea Britanie si care se anticipeaza a fi primul vaccin autorizat pentru utilizarea de urgenta in Uniunea Europeana, are un profil de siguranta favorabil, conform prospectului eliberat de guvernul britanic.Efectele adverse cel mai frecvent intalnite (pot afecta mai mult de o persoana din 10) includ durerea la locul injectarii, oboseala, cefaleea, durerea musculara, frisoanele, durerile articulare si febra.Reactiile adverse mai putin intalnite, care pot afecta cel mult o persoana din 10, sunt tumefactia sau inrosirea zonei in care se realizeaza injectia si senzatia de greata. Reactiile adverse rare (pot afecta o persoana din 100), conform aceluiasi prospect, sunt marirea ganglionilor limfatici si o stare generala de slabiciune.Cine are nevoie urgenta sa ii fie administrat acest vaccin si cui ii este contraindicat?Conform aceluiasi prospect, vaccinul Pfizer-BioNTech poate fi administrat adultilor si adolescentilor incepand cu varsta de 16 ani (pentru varste mai mici nu exista momentan date colectate din studiile clinice).De asemenea, nu exista inca date privind utilizarea vaccinului in timpul sarcinii. Vaccinul nu este indicat la femeile insarcinate si se recomanda evitarea unei sarcini pentru cel putin 2 luni dupa a doua doza de vaccin.Se recomanda administrarea cu precautie a vaccinului la persoanele care au afectiuni severe, cu febra mare, la persoanele imunosupresate, cum ar fi cei care au infectie cu HIV, si la persoanele care au tulburari de coagulare a sangelui sau care urmeaza tratament anticoagulant. De retinut ca febra usoara sau o infectie usoara de cai aeriene superioare nu reprezinta contraindicatii pentru vaccinarea anti-Covid-19.Romania are capacitatea de a transporta vaccinul, avand in vedere ca necesita conditii speciale de transport si depozitare?Transportul vaccinului reprezinta o provocare, din cauza termperaturii reduse necesare pentru pastrarea integritatii substantei active (-70, -80 de grade), dar atat companiile farmaceutice s-au implicat prin productia unor recipiente speciale de transport, cat si Comisia Europeana, prin achizitia centralizata si coordonarea transportului, impreuna cu Statele Membre.Cine ne va vaccina, daca vaccinarea nu se face prin medicul de familie? Se vor intocmi liste de asteptare?Vaccinarea se va face initial prin centrele de vaccinare definite prin strategie, pentru grupele de risc definite ca atare. De exemplu, pentru vaccinarea medicilor, centrele de vaccinare vor fi in spitalele in care acestia lucreaza. Medicii de familie ar urma sa fie implicati in campanie in etapa care se va adresa publicului larg.Vom putea cumpara vaccinul anti-Covid? De unde si la ce pret?Vaccinul va fi gratuit, pentru cei care doresc sa se vaccineze si se incadreaza in categoriile aferente fiecarei etape din strategia de vaccinare. Asadar,Vaccinarea va trebui facuta in fiecare an? De cate doze este nevoie pentru o imunizare?Vaccinul Pfizer-BioNTech se administreaza in doua doze, la interval de 21 de zile. Efectul protector fata de apartia infectiei cu SARS-CoV-2, cuantificat prin aparitia in cantitate suficienta a anticorpilor, se manifesta incepand cu ziua 28 de la administrarea primei doze.Asadar, dupa prima doza de vaccin, persoana nu este protejata fata de infectie si va trebui in continuare sa respecte celelalte masuri de preventie. La acest moment, pe baza datelor si a declaratiilor publice ale reprezentantilor companiilor, pare ca protectia asigurata de vaccin va dura 6-12 luni, dar trebuie sa asteptam acumularea altor date din studii clinice si analiza acestora, pentru a putea da un raspuns cert.Strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania a fost prezentata vineri, 4 decembrie, intr-o conferinta de presa. In prealabil, strategia a fost aprobata de guvern si, ulterior, de Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si a fost publicata in Monitorul Oficial.Cu aceasta ocazie, medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a declarat ca vaccinul este in curs de obtinere a avizului de punere pe piata, vaccinarea este voluntara si nu este obligatorie, este un drept si nu o obligatie, iar in Romania se vor folosi doar vaccinuri aprobate de Agentia Europeana a Medicamentului.