Scoala din comuna clujeana Cornesti trece la scenariul rosu, dupa ce incidenta cumulata a cazurilor a crescut

"CJSU a decis azi, ca urmare a informarii de catre DSP cu privire la rata incidentei cazurilor pozitive din comuna Cornesti (care depaseste 3 cazuri la 1.000 locuitori), ca incepand de maine 15 septembrie, unitatea de invatamant din acest UAT sa treaca la scenariul 3 (invatamant online)", a transmis, luni, prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudean.Potrivit acestuia alte modificari nu exista la nivelul unitatilor de invatamant din judet."Scenariile se vor actualiza saptamanal, sau ori de cate ori va fi nevoie, in functie de situatia epidemiologica existenta la nivelul fiecarui UAT", a mai transmis prefectul de Cluj.In judet au fost confirmate 21 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, iar 283 de pacienti COVID-19 sunt internati in spital.In decizia anterioara a CJSU Cluj, erau opt unitati in scenariul 3 - cursuri online, 98 de scoli in scenariul 2 si 317 de unitati de invatamant in primul scenariu.Pe aceeasi tema: