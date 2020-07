Curtea de Apel Alba Iulia: Inca cinci angajati depistati cu Covid-19

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, intreg personalul Curtii de Apel Alba Iulia aflat in activitate, mai exact 123 de persoane, a fost testat marti pentru COVID-19 prin metoda "pooling"."Rezultatele testarii comunicate astazi (miercuri - n.r.) de reprezentantii D.S.P. Alba evidentiaza ca marea majoritate a personalului nu s-a infectat cu noul coronavirus, in timp ce pentru 5 colegi testele au fost pozitive, iar in alte doua cazuri, incerte. Pentru personalul din cadrul compartimentelor publice (registratura, arhiva, biroul de informare si relatii publice), rezultatele testelor de ieri au fost negative", se mentioneaza in comunicat.Pentru siguranta angajatilor si a justitiabililor, intreg personalul instantei va fi retestat la sfarsitul saptamanii."Curtea de Apel Alba Iulia colaboreaza indeaproape cu reprezentantii D.S.P. Alba si urmeaza toate masurile recomandate, astfel incat activitatea de judecata si a compartimentelor publice sa se desfasoare in conditii normale si de maxima siguranta pentru angajati si public, deopotriva. In acest sens, facem din nou apel catre toti participantii la activitatea judiciara sa respecte cu strictete masurile de prevenire a infectarii cu coronavirus (COVID-19) anuntate public de catre Curtea de Apel Alba Iulia", mai transmite sursa citata.Reprezentantii CA Alba Iulia au mai precizat ca vor reveni in cursul zilei de miercuri cu precizari referitor la cum se va desfasura in perioada urmatoare activitatea instantei.La nivelul CA Alba Iulia a fost declansata ancheta epidemiologica dupa ce, duminica, un angajat a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19 in urma prezentarii la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul SJU Alba Iulia cu simptome de viroza respiratorie, care au debutat in cursul zilei de sambata seara.Pana miercuri, in Alba au fost depistate cu noul coronavirus 462 de persoane, numarul testelor prelucrate depasind 27.500. Un numar de 403 persoane s-au vindecat, fiind inregistrate si 25 de decese.