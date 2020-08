Curtea de Conturi a amendat consiliile judetene din Neamt si Iasi pentru spitalul modular din Iasi care nu functioneaza nici pana in ziua de azi

Spitalul, cumparat prin achizitie directa acum patru luni, nu a fost dat in functiune inca.Inspectorii Curtii de Conturi sustin ca Asociatia formata din Consiliile Judetene Iasi si Neamt nu a intocmit inca un contract de management pentru spitalul modular, iar la achizitie nu a trecut in caietul de sarcini toate cerintele tehnice, noteaza Europafm Presedintele Consiliului Judetean Iasi a izbucnit nervos la auzul vestii ca va fi amendat: "Am sa o platesc eu, daca asa considera statul roman pentru ca ii faci treaba Guvernului. Am sa o platesc eu!", a spus Marinel Popa.Spitalul modular ar trebui sa functioneze ca sectie exterioara a Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, iar presedintele Consiliului Judetean sustine ca aceasta unitate trebuia sa faca planul de management si organigrama.Spitalul modular nu are inca avizul DSP.Autoritatile au anuntat cel putin cinci termene pana la care unitatea medicala ar fi trebuit sa primeasca pacienti, insa niciunul nu a fost respectat.Spitalul a costat 13.2 milioane de euro si a fost furnizat de o firma din Turcia, care ar fi trebuit sa obtina toate avizele necesare.