Curtea de Conturi dezvaluie nereguli in serie in cazul contractului atribuit firmulitei din Giurgiu, care a vandut Guvernului masti de 56 de milioane de lei

Aceasta este una din concluziile raportului Curtii de Conturi in cazul uneia dintre cele mai mediatizate achizitii facute in timpul pandemiei. Cea prin care societatea Romwine& Cofee din satul giurgiuvean Uzunu, comuna Calugareni, infiintata in martie 2019, vindea Guvernului Romaniei un numar de 1,75 milioane de masti de protectie pentru suma de 56 de milioane de lei. Potrivit propriilor declaratii, in spatele firmei se afla fondatorul Sanimed International Impex, Catalin Hide. Un caz care este in prezent investigat de DNA Concluziile apar in raportul special al Curtii de Conturi realizat la solicitarea Parlamentului Romaniei si intitulat "" Curtea de Conturi este condusa in prezent de Mihai Busuioc, apropiat al lui Liviu Dragneam si fost secretar general al Guvernului in mandatul lui Sorin Grindeanu Revenind la raportul Curtii de Conturi, inspectorii au explicat, asa cum aratam, ca oferta Romwine& Coffee SRL ar fi trebuit declarat inacceptabila inca din etapa de evaluare a ofertelor. Curtea de Conturi a descoperit nereguli si in "Etapa de stabilire a rezultatului aplicarii procedurii de achizitie publica."In cazul procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. 1841/ 17 martie 2020 incheiat cu Romwine&Coffee SRL, ONAC a stabilit oferta castigatoare "" deoarece, potrivit informatiilor continute in certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, depus ulterior, singurele activitati autorizate ale operatorului economic erau "Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete" (cod CAEN 4781), "Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor" (cod CAEN 8230) si "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente" (cod CAEN 5621).," explica Curtea de Conturi.In plus, ONAC ar fi publicat cu intarziere anunturile de atribuire aferente procedurilor de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in cazul mai multor acorduri-cadru. Printre acestea era siIn mai multe situatii, operatorii economici semnatari ai acordurilor-cadru cu ONAC si, ulterior, ai contractelor subsecvente cu IGSU, printre care si SC Romwine& Coffee SRL, au solicitat amanarea termenelor de livrare invocand clauza de "forta majora", pentru care au prezentat Avize de existenta a cazului de forta majora, emise de structurile teritoriale ale Camerei de Comert a Romaniei.Motivul invocat a fost tocmai starea de urgenta instituita prin Decretul nr. 195/16 martie 2020 care a determinat incheierea contractelor in conditiile date.Astfel, operatorii economici au solicitat incheierea unor acte aditionale prin care sa fie prelungit termenul de livrare al produselor contractate, fara perceperea de penalitati, desi conditiile de participare la procedurile de achizitie publica organizate de ONAC in perioada starii de urgenta, precum si criteriile de evaluare impuse de autoritatea contractanta au fost adaptate contextului in care se afla Romania in acea perioada."Un criteriu important luat in considerare in cadrul procedurii de atribuire l-a constituit tocmai termenul de livrare al produselor, acesta avand un punctaj de 40 de puncte din 100, criteriu dat de necesitatea urgenta de realizare a stocurilor de produse medicale.Preturile de achizitie ale produselor au fost influentate semnificativ de cererea imensa de pe piata mondiala, in contextul unei oferte limitate a producatorilor. In consecinta, operatorii economici (producatori sau intermediari) au speculat acest context si au majorat semnificativ preturile de vanzare.Tocmai acest aspect a fost utilizat de operatorii economici care, dupa ce au semnat acordurile-cadru si contractele subsecvente avand ca element de diferentiere fata de ceilalti competitori termenele de livrare mai scurte, in cantitatile convenite, au invocat clauza desi au solicitat prelungirea termenelor de livrare, fara perceperea de penalitati," mai arata Curtea de Conturi.Potrivit sursei citate, "imprevizibilitatea" declararii starii de urgenta nu poate fi invocata de niciuna dintre parti, existenta pandemiei fiind de notorietate la data derularii procedurilor de atribuire, fiind in sine o forta majora.In baza prevederilor din acordurile-cadru si contractele subsecvente referitoare la clauza de "forta majora", IGSU a acceptat prelungirea termenelor de livrare, fiind intocmite acte aditionale la contractele subsecvente."Termenele de livrare convenite au fost prelungite in mai multe situatii pana la data de 15 iunie 2020, moment la care preturile produselor pe piata mondiala s-au redus treptat la valori apropiate de cele anterioare epidemiei de COVID-19. Insa preturile platite pentru produsele livrate au ramas cele stabilite initial prin procedura de achizitie publica, la un nivel semnificativ majorat fata de situatia de dinaintea izbucnirii epidemiei de COVID-19," sustine Curtea de Conturi.Conform clauzelor stipulate atat in acordul-cadru, cat si in contractele subsecvente incheiate cu furnizorul produselor, respectiv SC Romwine& Cofee SRL, pretul unitar al produselor trebuia sa includa toate cheltuielile ocazionate de transport si manipulare pana la destinatia finala.Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major al Fortelor Aeriene, la cererea sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, care conform prevederilor legale poate solicita Ministerului Apararii Nationale zboruri in situatii de urgenta, a efectuat opt zboruri cu aeronave militare pentru aducerea din Turcia a unei cantitati de 695.000 bucati de masti de protectie de tip FFP2 si a unei cantitati de 699.940 bucati de masti de protectie de tip FFP3.Costul estimat al transportului pentru cele opt zboruri a fost in valoare de 149.436,74 de euro. Pretul astfel stabilit a fost platit integral de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care, conform contractului incheiat, acesta nu era in sarcina autoritatii contractante.," conchide Curtea de Conturi.