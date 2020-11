Curtea Suprema a SUA sustine grupurile religioase in problema restrictiilor impuse de guvernatorul statului New York din cauza pandemiei

Guvernatorul Andrew Cuomo a impus o limita de zece numarului de oameni care se pot reuni in locuri de cult in asa-zisele "zone rosii", adica unde se considera ca virusul circula mai intens. Masura a fost contestata de dioceza romano-catolica din Brooklyn si de doua sinagogi, iar Curtea Suprema a apreciat, cu cinci voturi contra patru, ca ea incalca libertatea religioasa protejata de Primul amendament al constitutiei SUA.Noua judecatoare Amy Coney Barrett a "inclinat balanta" de partea conservatorilor in aceasta decizie, dupa ce mai devreme in acest an - inainte de decesul judecatoarei Ruth Bader Ginsburg si numirea lui Barrett - Curtea Suprema a SUA a sustinut impunerea de restrictii similare in California si Nevada.Pandemia a alimentat tensiunile intre primaria democrata si comunitatea evreilor ortodocsi din New York, acuzata ca nu respecta regulile de distantare sanitara, dand nastere unor proteste pe alocuri violente in Brooklyn, in octombrie.