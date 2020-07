Curtea un pic cam neconstitutionala a Romaniei

Moartea unui barbat care a refuzat zilele trecute sa se lase internat, desi fusese diagnosticat infectat cu Covid-19 in forma asimptomatica, a facut valuri in online-ul romanesc. Unii, mai cinici, l-au invocat pe Darwin, altii spera, pur si simplu, ca nefericitul sfarsit al unui individ sa fie un semnal pentru bolnavii de coronascepticism contagios.Vestea a venit in plina politizare a crizei sanitare. O politizare care a fermentat in ascuns, pana a rabufnit odata cu interzicerea, de catre Curtea Constitutionala, a carantinarii bolnavilor de Covid-19. Au gresit juristii guvernului liberal, fara doar si poate, cand au dat Curtii sansa de a le respinge legea. Au demonstrat, a cata oara, ca scoala romaneasca de drept este pe masura marilor juristi care au populat prim planul in ultimii ani. Dar a fost si un (alt?) semn al incropelii actualei puteri sau poate a limitelor ei (ca sa nu cadem in conspirationisme si sa suspectam ca cineva ii submineaza pe liberali din interior sau pe guvernanti din aparatul administrativ).Bazaconiile unora nu minimizeaza, insa, ticalosia membrilor Curtii Constitutionale: au masurat cu rigurozitate litera sesizarii de neconstitutionalitate, inchizand ticalos ochii la alte motive constitutionale care justificau respingerea contestatiei. Sunt destule pasaje in legea fundamentala care obliga statul sa-i protejeze pe cetateni si mai este si mentiunea referitoare la dreptul fiecarui cetatean la sanatate. Daca de acestea ar fi tinut magistratii CCR cont si ar fi fost suficient sa nu se joace cu punerea sub control medical strict a purtatorilor agresiv transmisibilului virus care pune in pericol deopotriva organismele slabite, dar si bolnavul sistem romanesc de sanatate.Ne aducem aminte ca, peste tot in lume unde au existat lideri rezonabili, cand boala a inceput sa prinda proportiile pandemice, mesajele au fost asemanatoare: s-a pus problema autoizolarii (benevole si, apoi, unde a fost cazul, institutional impuse) pentru a nu se ajunge la cresterea exploziva a numarului pacientilor peste limita de suportabilitate a sistemul de terapie intensiva, acolo unde sfarsesc toti pacientii molipsiti cu Covid-19, atunci cand organismul nu mai poate lupta singur.Blocarea constrangerilor aplicate populatiei in baza unor exceptii de neconstitutionalitate ar fi fost posibila si in alte democratii. Dar a primat, in cele mai rationale cazuri, interesul colectiv. Nu asupra libertatilor individului, ci in beneficiul lor. Sanatatea publica.Negationistii, coronascpeticii, multiplicatorii teoriilor conspirationiste sunt fenomene marginale, cultivate pe canale obscure de ciudatenii politice. Singura lor arma este raspandirea, cu sau fara rea intentie, de adevaruri ciopartite si minciuni rau intentionate. In Romania au avut parte de parteneri nesperati: au fost incurajati de singura instanta inatacabila din stat, Curtea Constitutionala, si de tot felul de politicieni epuizati, ramasi in schema doar datorita sistemului electoral, facut si pastrat sa conserve dictatura mediocritatii si a coruptiei. In completarea acestor mastodonti mumificati in mandate pe care rareori le-au meritat, ci care le-au fost mai mereu oferite, alte figuri jalnice cu dezlegare de la partid au jucat la ruperea adversarului cu orice pret.Iar pretul nu a fost deloc ieftin - si nici nu va fi. Biostatisticienii romani avertizeaza ca daca ritmul de multiplicare a bolii se mentine la valoarea actuala, peste doua luni vom avea aproape 1.900 de cazuri de imbolnavire pe zi, iar in sectiile de terapie intensiva vor fi spre o mie de pacienti simultan. Nici o alta boala nu va putea fi tratata asa cum se cuvine, pentru ca nu va mai fi loc pentru nimic altceva. Probabil ca, la un moment dat, europenii se vor indura si vor prelua unele cazuri in spitalele lor. Dar, dupa ce vor fi salvat vieti de romani, vor analiza atent cauzele. Iar concluziile vor spune destul de multe atat despre romani, cat si despre cei pe care romanii si i-au ales sa-i guverneze.Or, saptamana din urma, in care s-a tergiversat legea carantinarii, a demonstrat ca, pentru PSD , care controleaza Parlamentul, circul politic si notorietatea cu orice pret sunt mai presus de grijile reale ale oamenilor simpli. PSD pare sa-si faca agenda dupa Marcel Pavel, Carmen Tanase, Mugur Mihaescu , Teodosie Tomitanul fost Snagoveanul si alte primadone de late night shows, a caror pregatire medicala este filtrata de Google . In loc sa se inregimenteze in razboiul anti fake news, pesedistii incurajeaza orice aberatie care duce la cresterea neincrederii in stat si autoritati Altfel, sa ne bucuram ca nu mai traim in Europa vremurile razboaielor traditionale. Probabil ca daca ne-am trezi in centrul Bucurestilor cu tancurile vreuneia dintre tarile care ameninta in mod repetat Romania, armata romana ar ramane consemnata in unitatile militare. Cu siguranta exista prevederi care, combinate de cel care s-a dus sa bea sampanie la Sankt Petersburg, desi Ministerul roman de Externe i-a recomandat sa nu o faca, ar interzice constitutional militarilor romani sa iasa din unitate cu armele din dotare si cu munitie de razboi.De altfel, institutia condusa de cel pe care editia in limba romana a Sputnik l-a desemnat "personalitatea anului 2019 in Romania" cocheteaza intens, chiar ea, de ceva vreme, cu neconstitutionalitatea.Prin deciziile pe care le-a luat recent s-a substituit deseori legislativului, a flirtat deschis cu anumiti actori politici (cu PSD-ul, de ce ne ferim s-o spunem?) si a ajuns, in ultima vreme, sa dicteze politicile economice, prin subminarea bugetului.A dat verdict de neconstitutionalitate amenzilor aplicate celor care au incalcat prevederile starii de urgenta, zadarnicind combaterea raspandirii bolii. Fara indoiala, in analfabetismul lor functional, multi dintre cei care au dat amenzi au comis abuzuri. Dar amenzile ilegal date trebuiau sa sfarseasca in instanta, cu sanctionarea celor care le-au dat, nu printr-o decizie pausala a CCR.Sentinta prin care acelasi CCR declara, chiar saptamana aceasta, constitutionala dublarea alocatiilor pentru copii a omis un detaliu fundamental: orice exercitiu de cheltuieli bugetare trebuie sa vina la pachet cu o sursa de finantare, or, legea data de PSD nu specifica din ce bani vor fi dublate alocatiile. O posibila rezerva de bani ar fi pensiile speciale pe care le primesc inclusiv unii constitutionalisti. Sigur, cei 7.000 de euro lunar incasati doar din pensii de Valer Dorneanu nu vor rezolva problema, iar daca mai adaugi aici si pensia speciala de 30.000 de euro lunar pe care o incaseaza sinistrul ex-ministru al Justitiei, Tudorel Toader , poti cel mult simti ca se face putina dreptate si ca increderea in umanitate s-ar mai restaura un pic.Dar astfel de lucruri nu se vor intampla, iar Romania s-a ales, cu aceasta ocazie, cu o alta lege populista, mincinoasa si profund amagitoare pentru cei care spera si chiar merita sa prinda zile mai bune. Curtea Constitutionala s-a pus, intr-un final, intr-o ipostaza de neconstitutionalitate: arbitrand disputa bugetara in felul in care a facut-o, a interferat cu principiul separarii puterilor in stat. Doar ca, in statul roman, nu institutiile isi impart puterea, ci oamenii care le compun. De cele mai multe ori, in dispretul oricaror norme. Dovada este viitorul sef al Curtii de Conturi si al auditorilor financiari din Romania, Nicolae Badalau, scapat de inchisoare pentru furt , inainte de 1989, gratie unui decret amnistie dat de Nicolae Ceausescu in ziua in care a implinit 70 de ani, si care, mai apoi, a ramas nepedepsit in mai multe dosare de suspiciuni de coruptie , fals in declaratii si spalare de bani. Acest baron pesedist de Giurgiu va trebui sa trimita controale in judete colegilor sai baroni sau la institutiile capusate de oamenii PSD, care au rezistat tuturor schimbarilor de putere politica sau de garda pesedista, poate mai adevarati baroni decat cei din prima linie a partidului.Fara nici o legatura aparenta - ministrul german al Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a pornit intr-un turneu est-european. O face in dubla calitate de reprezentant al tarii care a preluat, de doua saptamani, Presedintia semestriala a Uniunii Europene si de lider al celui mai puternic partid (CDU) din Bundestag (Parlamentul motorului principal al Europei), AKK este intr-o misiune de tatonare geostrategica. Vrea sa-si faca o imagine asupra temerilor pe care le are regiunea fata de pericolul rusesc sau, dimpotriva, vrea sa stie cat de mult mai depind politicienii estului post-comunist de Moscova. Un compas european comun ar fi mai eficient, crede diplomatia de la Berlin. AKK a fost la Varsovia, va merge la Sofia, Budapesta, Bratislava si Praga. Lipseste ceva din acest itinerar?