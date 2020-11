Daca 90% din oameni ar purta masca, transmiterea cornavirusului ar fi blocata, afirma vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie

Medicul precizeaza ca, pana la aparitia unui vaccin si imunizarea unui segment important din populatie, relaxarea restrictiilor va insemna o crestere a numarului de cazuri, iar inasprirea va duce la scadere. "Daca 90% din oameni ar purta masca, transmiterea virusului ar fi blocata", subliniaza medicul, la postul RFI. 3.240 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost raportate luni, dar numarul testelor a fost foarte mic, 11.445. La peste 30.000 de teste, am fi avut tot in jur de 10.000 de cazuri pentru ca indicatorul care ne arata numarul mediu de pacienti infectati de la un singur caz a ramas acelasi ca saptamana trecuta, explica Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Pana la aparitia unui vaccin si imunizarea unui segment important din populatie, relaxarea restrictiilor va insemna o crestere a numarului de cazuri, iar inasprirea va duce la scadere, declara vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Emilian Popovici mai spune ca rezultatele masurilor care au intrat luni in vigoare se vor vedea abia peste 2 saptamani si subliniaza ca daca 90% din oameni ar purta masca transmiterea virusului ar fi blocata.