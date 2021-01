Daca o familie vaccinata merge cu copiii intr-o tara cu incidenta ridicata de COVID-19, la intoarcerea in Romania copiii trebuie sa intre in carantina

Florentina Furtunescu de la Institutul National de Sanatate Publica a afirmat, marti, in conferinta de presa de prezentare a situatiei vaccinarilor impotriva COVID-19, raspunzand unei intrebari, ca, in cazul in care parintii vaccinati pleaca cu copiii intr-o tara cu incidenta ridicata, copiii reprezinta un vector de transmisie si in acest caz trebuie sa ramana in carantina la revenirea in Romania."Aceasta intrebare are un raspuns care variaza in functie de situatia epidemiologica din tarile unde calatoresc familiile cu copii. In orice caz, daca, sa spunem, o familie care calatoreste cu un copil intr-o tara cu incidenta ridicata a COVID-19 la intoarcerea in Romania copilul prezinta riscul de a raspandi boala, el este un vector, de aceea el trebuie tinut in carantina timp de 10 zile si unul dintre parinti trebuie sa stea cu copilul. Acestea sunt, sa spunem, implicatiile de natura populationala ale calatoriei", a explicat reprezentantul INSP.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, luni, ca persoanele care intra intra in Romania dupa 10 zile de la primirea celei de-a doua doze de vaccin sunt exceptate de la masura carantinarii. Aceeasi decizie a fost luata si in cazul persoanelor care intra in contact cu un caz confirmat, daca contactul a avut loc la mai mult de zece zile de la primirea dozei de rapel.CITESTE SI: Cum "au uitat" liderii AUR sa declare statului roman 1,4 milioane de lei. "E singurul partid unde exista o diferenta semnificativa"