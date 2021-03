Dalai Lama s-a vaccinat contra COVID-19 cu serul AstraZeneca

Dalai Lama a primit sambata, 6 martie, prima doza din vaccinul dezvoltat de Oxford si AstraZeneca si a indemnat apoi oamenii sa fie curajosi si sa se vaccineze.Liderul spiritual tibetan a declarat: "Pentru a preveni niste probleme serioase, aceasta injectie este foarte, foarte folositoare". Medicii de la spitalul unde i-a fost administrat serul au spus ca Dalai Lama a stat sub observatie 30 de minute ulterior. "S-a oferit, ca un om obisnuit, sa vina la spital si sa fie vaccinat", a spus medicul GD Gupta.Alte zece persoane care traiesc in resedinta lui Dalai Lama au fost de asemenea vaccinate. Toti 11 au primit acelasi tip de ser, care este produs de Serum Institute din India.India, tara cu peste 1,3 miliarde de locuitori, a inregistrat peste 11 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus si mai mult de 157.000 de decese asociate.In a doua cea mai afectata tara din lume, dupa SUA, campania de vaccinare a inceput in ianuarie. Dupa lucratorii sanitari si cei din prima linie, de luna aceasta au inceput sa fie imunizate si persoanele varstnice si cele cu probleme importante de sanatate.Dalai Lama s-a stabilit in Dharmsala in 1959, dupa ce a plecat din Tibet in urma unei revolte nereusite impotriva conducerii chineze.Beijingul nu recunoaste guvernul tibetan aflat in exil si il acuza pe Dalai Lama ca incearca sa separe Tibetul de China.Aceasta invinuire este negata de liderul spiritual, care spune ca doar militeaza pentru autonomie si protectie substantiale ale culturii budiste native a regiunii.