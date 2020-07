Dambovita: 13 angajati ai unui laborator de dulciuri, diagnosticati cu Covid-19. Au intrat in contact cu 68 de persoane

Potrivit datelor furnizate miercuri de DSP Dambovita, testarea salariatilor cofetariei respective a fost facuta la initiativa conducerii laboratorului de dulciuri, dupa ce in zilele de 24 si 25 iunie doi angajati au fost diagnosticati, acestia prezentand simptomele bolii."La initiativa conducerii respectivului laborator de cofetarie, in data de 29 iunie 2020 a fost demarata actiunea de testare profilactica a 47 de salariati, din care 13 sunt cazuri pozitive, asimptomatice. Actiunea de testare profilactica a fost determinata de cele 2 cazuri index, simptomatice, aparute in cadrul societatii in zilele de 24 si 25 iunie 2020. Ancheta epidemiologica demarata de catre Directia de Sanatate Publica Dambovita a identificat pana la acest moment, un numar de 68 de contacti directi", se aeata intr-un comunicat remis News.ro de DSP Dambovita.Toti pacientii pozitivi au fost internati la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, iar contactii directi a acestora si membrii de familie sunt izolati la domiciliu.In plus, s-a dispus intreruperea activitatii laboratorului de productie si a unitatilor de desfacere, pentru o perioada de 14 zile, efectuarea dezinfectiei terminale la nivelul tuturor spatiilor comune, a liniilor de productie si a mijloacelor de transport , asigurarea de echipamente de protectie in cantitate suficienta pentru intregul personal.Totodata, DSP Dambovita a amendat cu 10.000 de lei laboratorul de productie a dulciurilor pentru neconformitatile identificate ca urmare a controlului igienico-sanitar si a impus societatii comerciale ca in regim de urgenta, sa aplice toate masurile de prevenire a raspandirii infectiei cu virusul SARS-CoV-2.