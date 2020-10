Dambovita: Satul Dobra din comuna cu acelasi nume a intrat in carantina. Ce reguli trebuie sa respecte locuitorii

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a emis, vineri seara, ordinul prin care a dispus instituirea carantinei zonale pentru satul Dobra din comuna damboviteana cu acelasi nume. Propunerea privind intrarea in carantina a acestei localitati a fost votata, vineri, de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita.Prin instituirea carantinei se limiteaza la maximum deplasarea persoanelor, iar purtarea mastii de protectie devine obligatorie pentru toate persoanele, in spatiile publice. Spatiile publice vor fi dezinfectate periodic, iar medicii de familie ai celor din localitate se vor implica pentru monitorizarea pacientilor.Dupa emiterea Ordinului sefului DSU privind carantinarea satului Dobra, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita a votat o hotarare prin care interzice tranzitarea de catre mijloacele de transport auto a zonei in care s-a instituit carantina, stabilind rute ocolitoare. De asemenea, se stabileste faptul ca in si din zona carantinata se poate intra au iesi doar in cazul celor care lucreaza, desfasoara activitati economice, al voluntarilor care duc in zona hrana sau medicamente.Conform deciziei CJSU Dambovita,Initial, la nivel local s-a pus problema carantinarii intregii comune Dobra, insa in cele din urma s-a decis carantinarea doar in cazul satului Dobra.