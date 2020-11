Dan Barna: Este o situatie deja tragica la Sibiu, este efectul neasumarii unor decizii si al rastogolirii unor decizii care trebuiau luate mai demult

Dan Barna, deputat de Sibiu, a fost intrebat, miercuri seara, la TVR 1, despre situatia de la Sibiu si a raspuns: "Este o situatie deja tragica la Sibiu, este efectul, din pacate dureros, al neasumarii unor decizii si al rastogolorii unor decizii care trebuiau luate mai demult. Suntem cumva la Sibiu mereu cu un pas in urma pandemiei si lucru acesta se vede in cifrele care cresc si care duce Sibiul pe un rusinos prim loc la ceea ce inseamna raspandirea acestei epidemii. Este o problema majora".Barna considera ca autoritatile locale nu indraznesc sa ia masurile necesare."Este o perspectiva reala de a carantina orasul. (...) Daca nu sunt luate masuri ferme, lururile vor degenera. (...) Este o situatie tragica, sunt revoltat si sunt solidar cu oamenii din Sibiu care asteapta niste decizii, dar nu sunt luate si sunt rostogolite si mutate de colo-colo, poate cineva si le asuma. Asta este situatia de fond. Nimeni nu indrazneste sa ia decizia necesara si fireasca pentru orasul nostru", a mai declarat Barna.Acesta considera ca este vorba despre incompetenta."Posibil sa existe o teama de asumare, de fapt vorbim de incompetenta. (...) Cifrele arata ca ar fi trebuit sa se faca carantinare, ma astept ca mine dimineata sa se ia decizia asta. Carantina nu e o chestie de rusine, e o chestune de reacie si de aparare a societatii", a mai declarat Barna.Raspunzand unei intrebari, Barna a precizat ca amanarea deciziei de catre autoritatile de la Sibiu denota "teama de conducerea centrala a tarii", avand in vedere ca vicepremierul Raluca Turcan este deputat de Sibiu, dar si ca presedintele Klaus Iohannis este din Sibiu.DSP Sibiu a realizat o analiza de risc si a trimis-o Centrului National de Sanatate Publica pentru avizare. In propunerea DSP Sibiu se vorbeste despre carantinarea municipiului Sibiu, a comunei Selimbar, lipita practic de municipiul resedinta de judet, dar si a oraselor Talmaciu si Cisnadie.CJSU Sibiu s-a reunit, miercuri seara, dar nu a adoptat propunerea de carantinare a municipiului, autoritatile sanitare precizand ca asteapta un raspuns de la Bucuresti.Municipiul Sibiu are, miercuri, o incidenta cumulata de 11,18 cazuri de coronavirus la mia de locuitori.Citeste si: Orasul Sibiu intra in carantina. Numarul cazurilor de COVID-19 depaseste 11 la mia de locuitori