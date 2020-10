Dan Bittman insista cu indicatiile pe tema COVID-19: "In locul domnului Arafat, sunam in Franta sau in Bulgaria sa ii intreb cum de joaca fotbal cu tribunele pline si fara masti"

"Eu sa fi fost in locul domnului Arafat, sunam imediat ori in Franta, ori aici, mai jos, in Bulgaria, sa intreb, voi cum de jucati fotbal cu tribunele pline si fara masti, si fara nu stiu ce", a spus solistul trupei Holograf in seara zilei de miercuri, 28 octombrie, la B1 TV, in cadrul emisiunii "Dosar de politician" "M-am trezit zilele trecute ca sunt liderul unei organizatii pe care chiar nu o cunosteam pana alaltaieri, cea cu fara botnita samd. Vreau sa spun de la bun inceput - cred in acest virus. Chiar astazi m-a sunat un prieten din Timisoara, medic, are COVID. Mi-a povestit exact ce s-a intamplat cu domnia sa, deci eu nu sunt genul de idiot care sa spun ca nu exista COVID sau ca nu exista acest pericol. (...) Poate ca unele masuri au fost bune, dar ceea ce ma frapeaza pe mine este ca in timp mie mi se punea sa stau linistit in casa - si chiar am stat, fiindca respect regulile acestei tari - Guvernul sau, ma rog, fortele cu ghilimele de rigoare imi organizau cel mai mare exod romanesc organizat vreodata, 80.000 de muncitori pana la urma intr-o saptamana, doua plecati cu avioane, cu transporturi, in timp ce noaptea era interzis sa se mearga prin Romania, (...) in Germania la cules de sparanghel. Asa ca, iertati-ma, e un sfat doar, eu nu pot decat sa sfatuiesc Guvernul, ca nu le dau eu lectii, nu sunt politician, dar macar cand luati o masura, luati-o pentru toata tara. Nu pot unii sa fie cu COVID si altii fara, unii sa stea in casa si altii sa stea unde vor ei, adica fiti coerenti", a mai declarat Dan Bittman.