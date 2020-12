Vicepresedintele CJ Caras-Severin a murit de COVID-19. "Dupa o lunga suferinta, inima sa a cedat"

Anuntul a fost facut de ministrul de Interne, Marcel Vela : "Dupa o lunga suferinta, inima sa mare, dar obosita, a cedat, la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara"."Sunt foarte trist si am acel sentiment de gol in suflet, pe care il ai atunci cand pierzi pe cineva drag. Un prieten, un camarad, un om special, un adevarat roman si patriot ne-a parasit si s-a ridicat la Cer! Avocatul Dan Stan, un profesionist desavarsit, liberal si prieten vechi, un caracter deosebit, de o corectitudine rara, un OM care a fost mereu aproape de oameni si nevoile lor a plecat", a scris pe Facebook Marcel Vela.Dan Stan era in prezent vicepresedinte al Consiliului Judetean Caras Severin."El s-a intors in octombrie acasa, ca sa fie alaturi de noul presedinte al CJ, cu dorinta si speranta de a face din Caras-Severin un judet mai bun. SARS COV 2, acest inamic, virus pervers si invizibil, s-a razbunat! Dupa o lunga suferinta, inima sa mare, dar obosita, a cedat in aceasta dimineata, la ora 4:30, la spitalul de boli infectioase din Timisoara", a mai scris Vela.Citeste si: Circulatia trenurilor pe ruta Gara de Nord - Aeroport inregistreaza intarzieri din cauza unor probleme tehnice