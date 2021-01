Danemarca instituie noi restrictii. Exista temeri tot mai mari ca noua tulpina COVID-19 va deveni dominanta in februarie

Circa 800 de cazuri de COVID-19 cu aceasta noua tulpina au fost confirmate in Danemarca. ''Situatia este grava'', a avertizat la o conferinta de presa premierul danez Mette Frederiksen, care a recomandat populatiei sa ramana in case cat mai mult posibil. ''O evolutie noua si ingrijoratoare a pandemiei ne-a lovit - mutatia britanica a coronavirsului, care este o varianta mai contagioasa'', a amintit sefa guvernului.La randul sau, ministrul danez al sanatatii, Magnus Heunicke, a spus ca spre mijlocul lunii februarie aceasta noua tulpina va deveni probabil varianta virusului SARS-CoV-2 dominanta in Danemarca.Coborarea limitei reuniunilor la 5 persoane, de la 10 in prezent, intra in vigoare de miercuri si va fi deocamdata valabila pana pe 17 ianuarie. Danezii sunt de asemenea indemnati sa lucreze pe cat posibil de acasa si sa pastreze o distanta de minim doi metri unii de altii in magazine. Acestea din urma, cu exceptia celor alimentare si a farmaciilor, sunt deja inchise printr-o decizie prelungita ultima data pana la jumatatea lunii ianuarie, la fel si barurile, restaurantele, teatrele, cinematografele, muzeele etc.Persoanele care vin din Marea Britanie pot intra in Danemarca doar daca prezinta un test COVID-19 negativ, masura care ar putea fi extinsa si pentru alte tari, precum Africa de Sud, unde a fost de asemenea descoperita o noua tulpina de coronavirus.Citeste si: Marele premiu la Loto 6/49 din 6 decembrie a fost castigat. Suma colosala ridicata de o femeie din Suceava cu un bilet de 33 de lei