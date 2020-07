Danemarca interzice accesul turistilor romani incepand cu 1 august. In ce conditii se mai poate calatori in tara nordica

Cetatenii romani vor putea calatori in Danemarca doar in baza listei "motivelor intemeiate" elaborate de autoritatile daneze.De asemenea, acestia vor putea sa intre pe teritoriul Danemarcei fara prezentarea unui test negativ pentru COVID-19, dar numai daca nu au simptome specifice bolii.Persoanelor care sosesc din Romania li se va "recomanda ferm" carantinarea timp de 14 zile la intoarcerea in Danemarca.Tranzitarea Danemarcei va fi permisa pentru deplasarea in scop turistic in alta tara decat Danemarca, dar numai cu dovada unei rezervari la o unitate de cazare.