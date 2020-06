Danemarca restrictioneaza accesul romanilor din cauza inmultirii peste masura a cazurilor de COVID-19. Conditia esentiala pentru intrarea in tara nordica

Ziare.

com

Clarificarea vine in contextul in care administratia tarii nordice a anuntat in dimineata aceleiasi zile ca accesul cetatenilor romani va fi interzis, din cauza inmultirii cazurilor de COVID-19. Romania s-ar fi adaugat unei liste de alte cinci tari (Marea Britanie, Irlanda, Portugalia, Malta si cea mai mare parte a Suediei) care se confrunta in aceasta perioada cu probleme de sanatate publica."Turistii din Romania pot intra in Danemarca cu conditia sa prezinte o rezervare de, cel putin, 6 nopti la un hotel, casa de vacanta sau casa inchiriata in regim privat (care sa contina toate numele celor care au rezervat si perioada rezervata)", se arata in postarea facuta pe Facebook de reprezentantii Ambasadei Romaniei in Danemarca.Pragul stabilit de autoritatile daneze pentru ridicarea restrictiilor este de cel mult 20 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori intr-un interval de o saptamana. "Relaxarea avertismentelor de calatorie arata ca atat Danemarca, dar si cea mai mare parte a Europei se afla intr-o pozitie mult mai buna decat cea la care am indraznit sa speram pana foarte recent in ceea ce priveste evolutia epidemiei", a declarat ministrul danez de externe, Jeppe Kofod, citat de Agerpress. Numarul cazurilor noi de teste pozitive COVID-19 raportate vineri, 26 iunie in Romania pentru intervalul precedent de 24 de ore este de 411 , la nivelul intregii tari. Este pentru a doua zi consecutiva, in aceasta saptamana, cand numarul a trecut de 400 de cazuri inregistrate intr-o zi. Joi au fost raportate 460 de cazuri noi.