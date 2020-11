Danemarca va institui restrictii dupa ce a descoperit o mutatie a coronavirusului provenita din fermele de nurci

Premierul danez Mette Frederiksen a difuzat un comunicat in care anunta ca cetatenii regiunii Iutlanda de Nord (North Jutland) nu isi vor putea parasi localitatile in urmatoarele patru saptamani. In toata aceasta perioada vor fi inchise spatiile de cazare in respectiva zona si vor fi suspendate toate activitatile culturale si sportive, dar scolile vor ramane deschise.De asemenea, autoritatile locale organizeaza o campanie masiva de testare cu obiectivul de a fi testate circa 280.000 de persoane.Anterior, tot joi, primarul municipalitatii Vesthimmerland, Per Bach Laursen, a declarat ca in municipalitatile din nordul Danemarcei vor fi instituite restrictii de deplasare dincolo de limitele comitatelor, iar barurile si restaurantele vor fi inchise.Guvernul de la Copenhaga a anuntat miercuri sacrificarea tuturor nurcilor de la fermele din nordul tarii, dupa ce anchetele epidemiologice efectuate pentru 783 de cazuri de COVID-19 au condus la o ferma de nurci ca origine a contaminarii. Potrivit precizarilor autoritatilor daneze, numai 12 persoane ar fi infectate cu noua tulpina.Mutatia descoperita ar putea fi mai rezistenta fata de vaccinurile impotriva COVID-19 aflate in stadiu experimental si ar ameninta eficacitatea lor.Potrivit unui raport publicat miercuri de institutul danez de boli infectioase (State Serum Institute - SSI), testele de laborator au relevat ca noua tulpina prezinta mutatii in asa-numita proteina spike, acea parte a virusului care infecteaza si invadeaza celulele sanatoase. Aceasta reprezinta un risc pentru viitoarele vaccinuri impotriva noului coronavirus , intrucat ele au la baza neutralizarea proteinei spike, explica SSI.Danemarca, principalul producator de blana de nurca, a inceput din luna iunie sacrificarea animalelor infectate, dar cu toate acestea focarele in ferme au persistat. Sacrificarea celor circa 17 milioane de nurci va costa statul danez circa 800 de milioane de dolari si unii parlamentari au cerut ''dovezi'' care sa fundamenteze aceasta decizie. ''Dorim sa vedem (dovezile), pentru a putea evalua baza tehnica'', a spus un purtator de cuvant al Partidului Liberal danez.Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat miercuri ca are cunostinta despre infectarea unor oameni cu tulpina de coronavirus descoperita la nurci, adaugand ca mentine dialogul cu autoritatile daneze.Intre timp, autoritatile suedeze au confirmat joi un focar de coronavirus care afecteaza zece crescatorii de nurci din regiunea Blekinge.