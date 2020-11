Dansatoarea Emy, cunoscuta pentru aparitiile alaturi de manelisti, a fost angajata fara concurs la DSP Bucuresti. Explicatia sefilor institutiei

Pe fondul pandemiei de COVID-19 si a lipsei de personal, directiile de sanatate publica din Romania au primit unda verde pentru a angaja personal, astfel incat sa faca fata crizei sanitare. DSP Bucuresti s-a numarat printre directiile care au primit aprobarea pentru a mari schema de personal. Potrivit B1.ro, institutia a permis depunerea dosarelor in doar 48 de ore, astfel ca doar persoanele care cunosteau de existenta acestor posturi vacante puteau sa aplice atat de repede.Printre cei care au aplicat a fost si dansatoarea Maria Emylia Florescu, cunoscuta cu numele de scena Emy. Chiar daca in anuntul de angajare se specifica faptul ca toti candidatii pentru functia de inspector trebuie sa aiba diploma de licenta in domeniul economic, juridic sau tehnic, tanara a fost acceptata, desi ea este absolvent de management turistic la o universitate privata.Asa cum precizeaza sursa citata, Maria Emylia Florescu a obtinut punctajul de 93,33 la interviul pentru ocuparea postului, chiar mai mult decat un medic stomatolog si unul de medicina generala.In urma reactiilor publice acide legate de acest caz, DSP Bucuresti a transmis un comunicat de presa in care precizeaza:"Pentru acoperirea deficitului de personal existent, in raport cu situatia epidemiologica actuala si rolul pe care DSPMB il are in gestionarea situatiei de criza in Municipiul Bucuresti, in data de 6 noiembrie 2020 au fost publicate pentru ocupare fara concurs un numar de 12 posturi vacante", precizeaza DSP Bucuresti.Acest lucru s-a facut "in conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Postul de inspector de specialitate debutant publicat in vederea ocuparii fara concurs, pentru care a candidat si Dna. Florescu Maria Emylia, este un post vacant ce face parte din schema de personal a Serviciului Administrativ si Mentenanta, respectiv un post de debutant in profesie pentru care nu este necesara experienta in specialitatea si ale carui conditii specifice de ocupare le indeplineste orice absolvent de studii superioare, din specialitatile enumerate in anunt", mai arata institutia.Acum patru ani, Emy a aplicat pentru un post de asistent la Oficiul National al Registrului Comertului - Directia economica, insa a obtinut doar nota 2,50, fiind respinsa.