Coronavirus Romania. Aproape 200 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore. Peste 1.500 de pacienti internati la ATI

Numarul cazurilor noi este in usoara scadere comparativ cu miercuri, 14 aprilie , cand au fost inregistrate 4.076 de imbolnaviri.Pe de alta parte, in intervalul ultimelor 24 de ore au murit 195 de persoane in Romania din cauza SARS-CoV-2, comparativ cu 164 - in cursul zilei de ieri.La unitatile de Terapie Intensiva sunt internati, conform raportului de la ora 13.00, 1.518 pacienti in stare grava. In cursul zilei de miercuri, la aceeasi ora, erau ingrijiti 1.521 de bolnavi de COVID in sectiile ATI din Romania.