De ce creste ingrijorator numarul cazurilor de pacienti cu Covid-19, in Capitala. Explicatiile medicului Alexandru Rafila

"O explicatie care sa fie 100 la suta credibila ar putea fi facuta in urma unui studiu, pentru ca nu poti decat sa fii subiectiv, omul nu e suficient de obiectiv ca sa poata sa dea un astfel de raspuns", a spus Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, intr-o interventie telefonica de sambata, la Digi24."Eu va spun ce cred eu. Bucurestiul este un oras dinamic, oameni din toata tara vin si pleaca din Capitala, bucurestenii sunt si turisti in zonele foarte aglomerate, pe Valea Prahovei, Brasov si litoral. Si atunci, datorita acestei dinamici a populatiei, sigur ca si probabilitatea de transmitere a infectiei este mai mare. Cred ca aceasta explicatie este aproape de adevar", a mai spus Alexandru Rafila.Conform medicului, aceasta explicatie ar trebui sa fie foarte bine analizata, pentru ca masurile de prevenire sa poata fi eficiente. Alexandru Rafila a precizat ca nu se refera numai la purtarea mastii in spatii deschise sau reducerea programului.