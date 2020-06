De ce exista teste pentru COVID cu rezultate false. Cazul medicului din Iasi cu rezultat fals pozitiv: "Nu exista un test perfect"

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, cercetatorul stiintific III dr. Cosmin Teodor Mihai, lector dr. Roxana Popescu, care este si medic primar, cercetatorul stiintific III Mitica Ciorpac, care este si biochimist, coordonati de directorul centrului, conf.dr. Bogdan Tamba, au redactat un amplu material explicativ in care au incercat sa explice circumstantele in care apar testele fals pozitive sau fals negative, concluzia cercetatorilor fiind aceea ca, statistic, acestea sunt inevitabile, si ca "nu exista un test perfect"., se arata in raportul cercetatorilor, citat de Ziarul de Iasi Potrivit aceleiasi surse, "chiar si in cazul testelor de o calitate (ipotetica) extraordinara, sa zicem cu o sensibilitate si specificitate de 99.99% (ceea ce este foarte mult) se vor obtine rezultate fals pozitive sau fals negative". "Adica, 1 subiect din 10.000 va avea rezultatul eronat. E pur si simplu o realitate statistica, inerenta a fiecarui test biologic", mai arata raportul citat de Ziarul de Iasi.