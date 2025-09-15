De ce in unele judete ba scade, ba creste numarul imbolnavirilor? Explicatia autoritatilor

Buletinul informativ unic transmis de autoritati in fiecare zi in jurul orei 13:00 prezinta in ultima perioada si situatia pe judete.

Am observat, insa, unele diferente si cifrele fluctueaza, si nu sunt doar cresteri, ci judete care au inregistrat scaderi de cazuri.

Iata exemplele din ultimele 3 raportari:

Constanta - 117 cazuri in raportul din 3 aprilie - 110 cazuri in cel din 4 aprilie - 114 cazuri in cel din 5 aprilie.

Covasna - 38 de cazuri in raportul din 3 aprilie - 37 de cazuri in raportul din 4 aprilie - 47 de cazuri in raportul din 5 aprilie.

Cluj - 121 de cazuri in raportul din 4 aprilie - 110 cazuri in raportul din 5 aprilie.

Dambovita - 27 de cazuri in raportul din 4 aprilie - 23 de cazuri in raportul din 5 aprilie.

Maramures - 46 de cazuri in raportul din 3 aprilie - 42 de cazuri in raportul din 4 aprilie - 42 de cazuri in raportul din 5 aprilie.

Mehedinti - 13 cazuri in raportul din 4 aprilie - 12 cazuri in raportul din 5 aprilie.

Neamt - 150 de cazuri in raportul din 3 aprilie - 148 de cazuri in raportul din 4 aprilie - 160 de cazuri in raportul din 5 aprilie.

Prahova - 27 de cazuri in raportul din 3 aprilie - 25 de cazuri in raportul din 4 aprilie - 26 de cazuri in raportul din 5 aprilie.

Satu Mare - 16 cazuri in raportul din 3 aprilie - 15 cazuri in raportul din 4 aprilie - 21 de cazuri in raportul din 5 aprilie.

Salaj - 7 cazuri in raportul din 3 aprilie - 5 cazuri in raportul din 4 aprilie - 8 cazuri in raportul din 5 aprilie.

Teleorman - 24 de cazuri in raportul din 3 aprilie - 21 de cazuri in raportul din 4 aprilie - 21 de cazuri in raportul din 5 aprilie.

Valcea - 8 cazuri in raportul din 3 aprilie - 9 cazuri in raportul din 4 aprilie, 8 cazuri in raportul din 3 aprilie.

Am cerut explicatii de la Grupul de Comunicare Strategica si ni s-a spus ca se fac verificari si din urma, pentru ca au existat cazuri in care, daca pacientul avea buletinul pe alt judet, cel in care era descoperit nu il raporta. Astfel, de aici ar veni fluctuatiile si ne putem astepta la ele pana cand aceste verificari se vor fi incheiat.

"In ceea ce priveste cazurile in care s-au operat ajustari in minus, la distributia pe judete, explicatia pe care am primit-o noi vizeaza faptul ca in anumite situatii raportarile nu au fost in prima instanta atribuite in mod corect, din acest motiv sunt realizate rectificari, fiind reverificate situatiile din urma. Din acest motiv e posibil sa mai apara relocari de cazuri, functie de eventualele cazuri care mai sunt identificate la verificari", a precizat Grupul de Comunicare Strategica.

De asemenea, daca adunam toate cazurile raportate in plus de ieri pana azi in fiecare judet, cifra totala este de 493, in timp ce cea anuntata in acelasi comunicat este de 251 de cazuri in ultimele 24 de ore.

Aici, explicatia Grupului de Comunicare Strategica este: "Aveti in vedere ca ieri (4 aprilie, n.red.) am raportat o cifra totala aferenta orei 12:00, insa pentru distributia pe judete datele pe care le-am avut au fost aferente orei 10:00. Astazi ni s-au comunicat datele totale si distributie pe judete fara a face aceasta diferentiere pe ore de raportare".

In raportarea din 4 aprilie aparea, dupa cele 41 de judete si municipiul Bucuresti, o pozitie 43 in tabel, unde era trecuta cifra 5 pe coloana unde apare numarul de cazuri, insa nu am aflat inca ce reprezinta.

