De ce judecatorii au anulat carantina in satul Gornet: DSP nu a prezentat o evaluare de risc, ci informatii generale, neargumentate

Decizia

Potrivit motivarii deciziei, Legea 136/2020 prevede o serie de cerinte cu caracter special aplicabile in cazul particular al carantinei zonale.Astfel, se precizeaza ca actul normativ mentioneaza ca masura se impune prin "ordin al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau al persoanei desemnate de acesta, in baza hotararii Comitetului judetean pentru Situatii de Urgenta la propunerea Directiei de Sanatate Publica teritoriale si cu avizul Institutului National de Sanatate Publica", insa legea arata si ca masura carantinei zonale "se instituie atunci cand, in baza evaluarii, se constata ca riscul raspandirii comunitare nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate este peste pragul stabilit de INSP".e", se arata in motivarea CAB.Totodata, instanta precizeaza ca legiuitorul are la dispozitie instrumente eficiente pentru a pentru a controla riscul raspandirii comunitare prin separarea fizica a persoanelor suspecte sau bolnave si ca masura carantinei zonale nu ii afecteaza pe cei suspecti sau bolnavi, ci pe cei care locuiesc intr-un perimetru in care s-au gasit sau sunt la un moment dat persoane bolnave sau suspecte de boala.In context, evaluarea ar trebui sa arate cel putin ca, desi implementate masuri de carantina si izolare a persoanei, acestea nu sunt suficient pentru protejarea interesului comun al colectivitatii."Prin urmare, instanta de judecata trebuie sa fie in posesia evaluarii cerute de lege, iar nu sa fie obligata sa procedeze la aceasta, pornind de la datele din dosar, chiar daca se ofera de autoritatea publica elemente de proba bazate pe investigatii medicale", se arata in documentul citat.Potrivit acestuia, propunerea DSP Prahova privind instituirea carantinei nu ofera acea "analiza amanuntita", DSP avand obligatia realizarii evaluarii de risc pentru instituirea masurii de carantinare zonala, iar avizarea INSP este una formala, fiind o simpla mentiune de "avizare" fara dezvoltarea motivelor avute in vedere.", mentioneaza CAB.Instanta noteaza si ca DSU nu a cerut refacerea evaluarii pentru a se demonstra indeplinirea caracterului exceptional al carantinei zonale ca ultim instrument eficient pentru apararea sanatatii publice.Curtea de Apel Bucuresti a admis, marti, cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii, decizia nefiind definitiva.Pe de alta parte, judecatorii au respins cererea autoritatilor locale ca DSU sa plateasca daune de 4 milioane euro.Masura carantinei impuse in satul Gornet a expirat la termen, miercuri seara, la ora 22,00.