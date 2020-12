Medicul Octavian Jurma: "Dupa 30 de zile, orice masura cedeaza. Apare oboseala pandemica "

In 30 de zile apare oboseala pandemica

Singurele constante care raman ridicate sunt numarul deceselor si cel al pacientilor internati in ATI. In plus, specialistii spun ca dupa o luna, orice masura devine insuportabila pentru oameni.Octavian Jurma, medic si cercetator din Timisoara, da exemplul judetului Timis care a avut o scadere timp de o luna, iar acum se afla intr-o faza de platou."Se vede o scadere a numarului de cazuri, insa a inceput sa creasca, in ultimele zile. Ce s-a intamplat in Timis? S-a optat pentru scenariu progresiv. Au fost, de fapt, doua scenarii pe care noi le-am discutat pe la sfarsitul lunii octombrie. Unul era cel in care probabilitatea era sa ajungem la 200 de cazuri pe zi la sfarsitul lunii decembrie, cu aceste masuri progresive, dar soft, cum sunt luate si in Bucuresti, dar cu grad de conformare ridicat, de 90%.Ne-am incadrat in aceasta curba pana la inceputul lunii decembrie. Dupa aceea, masurile acestea au cedat", a spus Dr Octavian Jurma.Medicul a explicat ca, "de fapt, cam in 30 de zile orice masuri cedeaza. Lumea oboseste. Daca s-ar fi luat masura carantinarii zonale, sa se fi carantinat macar metropola, ideal judetul, atunci prognoza era ca am fi coborat undeva la 50 de cazuri pana la sfarsitul lunii".Jurma a mai explicat ca in prezent, numarul cazurilor din Timis a inceput sa urce. "Suntem undeva intr-o zona de platou si acesta este rezultatul luptei DSP-urilor sau al testelor, dar e clar ca masurile au fost consumate.In cazul majoritatii masurilor, dupa 30 de zile apare oboseala pandemica si acest lucru face ca rezultatele sa scape de sub control.Nu numai la noi ci si in alte tari dupa 30 de zile se observa o incetinire a scaderii infectarilor. Si astfel este foarte greu de redus epidemia, mai ales daca ajungi la nivel ridicat al curbei.Adica trebuie niste masuri foarte stricte ca sa coboare foarte repede. S-a vazut peste tot, in Belgia, in Israel, coboara foarte repede, apoi se ridica din cauza infectiilor intracomunitare care se raspandesc indiferent de masurile pe care le-am lua.De aceea este bine sa se ia masuri mai stricte, carantina, izolare sociala intensa pantru a reduce foarte mult transmiterea aceasta comunitara si pentru a avea apoi un fel de ragaz, pentru ca dureaza doua-trei luni pana se formeaza un nou val pandemic", a mai explicat cercetatorul.Evolutia cazurilor noi si a incidentei infectarilor, de la inceputul lunii, in Timis.Cazuri noi: 105Incidenta: 4,32Cazuri noi: 173Incidenta: 4,09Cazuri noi: 287Incidenta: 4,00Cazuri noi: 344Incidenta: 4,03Cazuri noi: 272Incidenta: 3,92Cazuri noi: 232Incidenta: 3,94Cazuri noi: 128Incidenta: 3,94Cazuri noi: 244Incidenta: 3,92Cazuri noi: 306Incidenta: 3,92Cazuri noi: 249Incidenta: 3,86Cazuri noi: 319Incidenta: 3,93Cazuri noi: 262Incidenta: 3,95Cazuri noi: 205Incidenta: 3,96Cazuri noi: 112Incidenta: 3,97Cazuri noi: 222Incidenta: 4.12Cazuri noi: 265Incidenta: 4.24Cazuri noi: 250Incidenta: 4.21Conform raportului transmis de Grupul de Comunicare Strategica, in 17 decembrie, 107 de decese si 5.697 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internati 1.297 de pacienti.