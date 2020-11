De ce medicul Monica Pop refuza vaccinarea anti-COVID: "Daca faceti leucemie, Doamne fereste!, dupa vaccinul asta?!"

"Categoric nu ma voi vaccina si nici nu voi da vreun sfat cuiva sa se vaccineze atata timp cat acest vaccin e facut in 3 luni," declara Monica Pop. Declaratiile au fost facute la postul Antena 3 La randul lui, jurnalistul Adrian Ursu a declarat ca se va informa foarte bine inainte de a lua astfel de decizii, insa momentan nu are destule informatii.Declaratie la care Monica Pop a reactionat: "Cum n-aveti informatia, domnul Ursu? Cum puteti sa stiti dumneavoastra ce se intampla peste trei ani? Daca faceti leucemie, Doamne fereste!, dupa vaccinul asta?! Cum poti sa stii inductia genetica pe care o face asta, atat de scurt? Peste 5 ani ne putem vaccina! Categoric!Domnul Gadea are efectele secundare pe termen scurt, dar alea pe termen lung unde sunt? Ca va mai spun inca o data, peste 3 ani face leucemie unul care face vaccinul. Si fac toti... Domnule Gadea, reactia post-vaccinala pe care o prezentati dumneavoastra este de moment, poate face oricine, de unde stiti dumneavoastra ce se intampla peste 1 an? Faceti copilului dumneavoastra vaccinul asta?" a mai spus Monica Pop.