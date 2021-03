De ce nu are Romania un epidemiolog sef ca Anthony Fauci sau Tegnell. "Romania a intrat in pandemie cu un deficit major in intelegerea informatiei medicale"

De ce nu vom avea un Doctor Fauci in Romania pana la sfarsitul pandemiei

Doctorul Marius Geanta: "Performanta celor mai multi medici comunicatori estecorelata cu succesul campaniei de vaccinare"

Cum vor influenta protestele din strada numarul de infectari din perioada urmatoare

Anthony Fauci, Mary Ramsay, Anders Tegnell, Jean-Francois Delfraissy conduc campaniile anti-pandemie din lume

Specialistii cred ca ducem lipsa de o buna comunicare a informatiilor medicale dar si a unor personalitati medicale, epidemiologi, care sa isi asume masurile luate. Astfel, autoritatile iau masuri dupa modelul altor tari.Autoritatile sanitare din SUA il au pe doctorul Anthony Fauci, cele din Marea Britanie il au pe doctorul Mary Ramsay, cei din Suedia, pe Anders Tegnell, iar cei Franta il consulta pe profesul Jean-Francois Delfraiss. In Romania nu exista un epidemiolog care sa poata explica deciziile de a carantina localitati ori de a ridica restrictii.Doctorul Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina a explicat pentru Ziare.com de ce nu avem si nici nu vom avea un personaj impunator ca Doctorul Fauci, in Romania, care sa explice informatiile pandemice si masurile anti-raspandire a virusului."Romania a intrat in pandemie cu un deficit major la capitolul "health literacy" - capacitatea de a intelege o informatie medicala si de a o transforma intr-o actiune favorabila pentru starea de sanatate proprie sau a celor din jur.Accesul deficitar la cunostinte si tehnologii sta la baza unei mortalitati evitabile de 50% (considerabil peste media europeana de 33%).In plus, pandemia a adus provocarea comunicarii stiintei medicale, asociata comunicarii clasice din sanatate, capitol la care am avut si avem un deficit considerabil, alaturi de actualizarea zilnica a informatiilor medicale.De aceea, nu am avut si nici nu vom avea un Doctor Fauci in Romania, pana la finalul pandemiei", a explicat doctorul Marius Geanta.Marius Geanta mai spune ca pentru a-i incuraja pe romani sa se vaccineze, autoritatile trebuie sa transmita populatiei incredere in expertiza stiintifica."Medicii, creditati cu cel mai inalt grad de incredere la nivelul populatiei, au intrat pe terenul comunicational al pandemiei fara a avea un training specific si fara a avea o experienta anterioara de comunicare continua, zi de zi, ora de ora, pe subiecte de mare interes public aflate insa in continua evolutie.Cu toate acestea, performanta celor mai multi dintre medicii comunicatori este direct corelata cu succesul de pana acum al campaniei de vaccinare, de exemplu.De aceea, pentru ca trendul campaniei sa se mentina si oamenii sa se vaccineze trebuie ca elementul cheie - increderea in expertiza stiintifica - sa fie nu doar pastrat, ci si dezvoltat, amplificat si adaptat pentru fiecare categorie de public in parte.In analiza pre-campanie de comunicare asupra vaccinarii, detaliile demografice ale persoanelor trebuie sa fie insotite de detaliile socio si psihografice, pentru ca atitudinile si perceptiile pot fi pedala de frana sau de acceleratie a campaniei de vaccinare", a mai spus doctorul Geanta.Co-fondatorul Centrului pentru Inovatie in Medicina a mai precizat: "comunicarea institutionala trebuie corelata cu comunicarea expertilor, iar la baza trebuie sa stea deschiderea, empatia, onestitatea si sa urmeze intotdeauna dovezile stiintifice".Intrebat despre cum vor influenta manifestatiile anti-restrictii cu oameni care nu respecta masurile sanitare numarul de infectari din perioada urmatoare, doctorul Marius Geanta a spus ca "probabil vor influenta: atat direct (transmiterea virusului la cei care participa la proteste fara a purta masca), cat si indirect (influentand alte persoane, care urmaresc protestele, sa nu respecte masurile nonfarmacologice)"Doctorul Antony Fauci este principalul expert epidemiologic din SUA. El a declarat in urma cu doua zile ca masurile "premature" de eliminare a restrictiilor in Statele Unite, in contextul prezentei mai multor versiuni de coronavirus, au provocat recenta intensificare a epidemiei in SUA, conform G4media. Epidemiologul sef al FOHM, Anders Tegnell din Suedia a declarat in urma cu o saptamana ca vaccinurile nu vor putea stavili raspandirea coronavirusului.Principalul consilier medical din Franta, Jean-Francois Delfraissy, a declarat la inceputul anului ca probabil va fi nevoie de un al treilea lockdown national pentru a combate coronavirusul din tara.Doctorul Mary Ramsay, coordonatorul procesului de vaccinare din Marea Britanie, a declarat pentru BBC ca restrictii precum distantarea sociala si purtarea mastii ar mai putea dura cativa ani de zile.In Germania, autoritatile il consulta pe Lothar Wieler, presedintele Institutului Robert Koch sau pe epidemiologul Epidemiologul Gerard Krause.Cele mai recente date despre epidemia din Romania arata ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 6.156 de cazuri noi si 129 de decese , iar la ATI sunt internati 1.412 pacienti.