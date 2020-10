De ce nu au mai publicat autoritatile rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 pentru judete si Bucuresti

"Avand in vedere prevederile art. 4, alin. 2 si 4 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, incidenta cazurilor la 14 zile pentru judete si Municipiul Bucuresti este in curs de actualizare si va fi comunicata ulterior, imediat cum vom primi aceste date", transmite Grupul de Comunicare Strategica.Prevederile despre care vorbesc reprezentantii Guvernului se refera la responsabilitatea Directiilor de Sanatate Publica de a calcula, zilnic, incidenta cumulata a cazurilor pentru ultimele 14 zile si la faptul ca la stabilirea incidentei nu se iau in considerare anumite focare de Covid-19.Acesta este articolul la care se face referire:Art. 4. - (1) Constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile in vederea punerii in aplicare a masurilor stabilite in prezenta hotarare se realizeaza in maximum 48 de ore de la atingerea acestora prin hotarare a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta pe baza analizelor prezentate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar masurile se aplica pentru o perioada de 14 zile, urmand a fi reevaluate la finalul acesteia.(3) Calculul zilnic prevazut la alin. (2) se realizeaza prin raportare la cifra reprezentand suma persoanelor cu domiciliul sau resedinta in localitatea de referinta, comunicata comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judetene, in prima zi lucratoare a saptamanii, la ora 16,00. Cifra comunicata de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judetene este utilizata ca referinta pentru intreaga perioada de timp pana la furnizarea unui nou set de date actualizate.Reprezentantii Grupului de Comunicare Strategica au precizat ca vor incerca sa finalizeze lista in cursul acestei zile.Miercuri, 14 octombrie, rata de infectare in Capitala era de 2,82. Insa marti, 13 octombrie 2020, in spatiul public au aparut nu mai putin de trei variante ale incidentei cazurilor de coronavirus pentru Bucuresti.Citeste si: