De ce nu se infecteaza cu noul coronavirus toti membrii unei familii deodata. Legatura cu structura genetica individuala

Perioada de incubatie mai mare

"Pe viitor, diagnosticul genetic va fi important"

Pare ca SARS-CoV-2 se poate lua oricum si de oriunde si poti sa te contaminezi chiar si atunci cand iesi pe balcon. Sunt insa persoane mult mai norocoase, care stau in casa cu pacientii, insa nu se contamineaza. Specialistii spun ca reactia la virus tine de ADN-ul fiecaruia.Medicii spun ca astfel de cazuri nu sunt singulare chiar si in conditiile in care, in familie, izolarea nu poate fi perfecta pentru ca au spatii comune si exista riscul de infectare."Sunt doua situatii care pot fi luate in discutie. Prima este cea in care imunitatea celorlalti membri ai familiei este foarte buna si sa reuseasca sa distruga coronavirusul in momentul in care acesta intra in corp.Sunt studii efectuate in acest moment care precizeaza ca la anumite persoane macrofagele (o subcategorie a globulelor ale sangelui, cu rol important in cadrul sistemului imunitar n.r.) au capacitatea de a capta virusul SARS-CoV-2 care ajunge in plamani si sa-l neutralizeze. Insa nu stim care este tipul de persoane si ce structura genetica au acestea care permite acest tip de raspuns extrem de eficient", a explicat Dr. Beatrice Mahler, managerul Spitalului Marius Nasta din Capitala, pentru Ziare.com.Medicul a mai spus ca mai este vorba si despre o alta situatie. "Am avut un caz in care toata familia s-a imbolnavit, iar unul dintre membrii acesteia nu s-a imbolnavit. El a devenit insa pozitiv, dar asimptomatic, mult mai tarziu, peste cele 14 zile. S-a testat intamplator, pentru situatie de contact, in perioada in care se faceau testarile la contactii persoanelor pozitive, dar dintr-o alta sursa. A avut contact cu o alta persoana la o saptamana dupa ce a facut testul, iar de aceasta data a iesit pozitiv. Oamenii se relaxeaza cand vad ca au avut cazuri in famlie si nu s-au imblonavit.Este posibil sa fie o incubatie de lunga durata, pentru ca pentru o parte din pacienti, perioada de incubatie, tocmai pentru ca raspunsul autoimun este bun, poate sa fie mai lunga, nu de 14 zile, nu de 5-6 zile. Media este de 5-6 zile, insa avem persoane care se pozitiveaza la 24 de ore dupa contact si avem cazuri de persoane care se pozitiveaza si dupa 21 de zile.Cred ca persoanele care au o imunitatea foarte buna pot sa se pozitiveze tarziu. Din acest motiv, avand in vedere transmiterea comunitara, trebuie sa purtam masca tot timpul, sa ne protejam, pana vom avea un vaccin care sa ne ajute.Si ar mai putea fi si situatia in care, persoanele care au o imunitate foarte buna, daca concentratia de la nivelul rinofaringelui, locul de unde se recolteaza proba este foarte mica, testul poate sa fie negativ. Dar acest lucru nu inseamna ca infectia nu exista in organism", a mai explicat medicul Beatrice Mahler.Medicul a mai precizat ca perioada de incubatie depinde si de cantitatea e virus la care este expus pacientul."Cand am avut primele cazuri de infectare ale personalului medical, cu acea colega care nu a respectat procedura si s-a expus la o cantitate mare de virus in cadrul sectiei, la ea simptomatologia a debutat in 24 de ore. Ea s-a pozitivat foarte repede pentru ca a fost o cantitate mare de virus la care s-a expus. De aceea trebuie sa ventilam foarte bine camerele si sa tinem cont ca toate masurile pe care le luam pentru prevenirea infectiilor sunt eficinete doar daca sunt luate impreuna", a spus Beatrice Mahler."Asa cum s-a demonstrat ca sunt familii care pe algoritm genetic devolta forme grave de afcetare in infectia cu SARS-CoV-2, probabil ca asa sunt familii care dezvolta forme asimptomatice sau usor simptomatice si nu merg spre deteriorare rapida.Eu inclin sa cred ca diagnosticul genetic, in viitor, va face parte din tabloul de indicatie profilactica, la ce tipuri de vaccinuri trebuie sa facem, la ce tipuri de tratamente trebuie sa facem fiecare dintre noi pentru a preveni boli genetice, boli care se pot regasi in structura noastra genetica", a mai explicat managerul Institutului Marius Nasta.Cel mai recent raport al autoritatilor arata ca 6.171 de cazuri noi si 204 decese au fost inregistrate in doar 24 de ore. La ATI sunt internati 1.255 pacienti in stare grava. In total, de la inceputul pandemiei pana in prezent, in tara noastra au fost confirmate 565.758 de persoane infectate cu SARS-COV-2.