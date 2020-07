De ce nu sunt sanctionati cei care instiga la nerespectarea masurilor sanitare

Dupa ce, cu foarte putine exceptii, in perioada starii de urgenta romanii s-au purtat exemplar, odata cu relaxarea restrictiilor s-au inmultit fake-news-urile si vocile care contesta masurile de preventie, ba chiar instiga la incalcarea lor, iar fracturile in societatea romaneasca par tot mai adanci si mai iremediabile.Responsabilitatea respectarii masurilor elementare (purtatul mastii sanitare, masurarea temperaturii corporale, distantarea fizica, evitarea aglomeratiilor) menite sa tina pandemia sub control a fost lasata aproape exclusiv la latitudinea individului si Statul pare depasit, resemnat in fata acestei situatii.Jurnalistii Ziare.com au cautat sa inteleaga de ce s-a ajuns aici, sa identifice cauzele principale ale acestei dezbinari din societate, care pune in pericol vietile tuturor, sub toate aspectele: sanatate fizica si psihica, educatie, economie, nivel de trai."Sus inimile! actiunea care a luat nastere astazi (duminica, 14 iunie) este despre lucrurile esentiale la care avem dreptul cu totii. Sus inimile este despre a respira o viata normala, plina de iubire, autenticitate, bunastare si implinire. Este despre momentul cand intelegi ca toti suntem unul, aceeasi voce in toate piepturile - VOCEA INIMII. Am generat aceasta miscare de solidaritate a oamenilor, pentru oameni. Nu se vrea o miscare impotriva masurilor sanitare impuse de autoritati , ci doar un indemn la exprimarea adevarului, la dreptul de a respira",Cezar Ionascu este fost avocat, in prezent consultant vestimentar si de imagine. Pagina sa de Facebook are peste 30.000 de urmaritori.Intre timp, videoclipurile "au fost cenzurate de retea", spune avocatul. Asta inseamna ca au fost raportate de multi utilizatori si Facebook le-a eliminat.Unul dintre ele, cel realizat in Piata Obor, il mai puteti gasi in materialul publicat de QMagazine , pe acest subiect, in 14 iunie 2020.Ziare.com a intrebat autoritatile daca s-au sesizat in legatura cu acest caz, iar raspunsul a fost ca nu exista contraventie.Ceea ce exista priveste sanctionarea persoanei care nu respecta masurile de protectie, dar nu si a celei care instiga la nerespectare. De asemenea, dincolo de regimul contraventional, exista infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, prevazuta in Codul penal. In acest caz, este vorba despre actiunea persoanei de a infecta o alta persoana, voit sau nu, in conditiile nerespectarii masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase", ne-a spusArt 352, Zadarnicirea combaterii bolilor , din Codul Penal, alineat 1, spune: "Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda ."Drept urmare, deocamdata, romanii care instiga la incalcarea legilor de combatere a bolilor nu pot fi sanctionati, nici macar intr-o situatie atat de grava cum este o pandemie."Urmare a aparitiei in spatiul public a unor videoclipuri prin care se indeamna la nepurtarea mastii de protectie, facem urmatoarele precizari: Potrivit Legii nr. 55/2020 si H.G. nr.476/2020, cu referire la prevederile ordinului comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor interne , in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie. Nerespectarea acestei masuri se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 lei - 2.500 lei. De asemenea potrivit actelor normative mentionate, organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai daca ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleasi familii, iar organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu locuri pe scaune, aflate la distanta de minimum 2 metri unul fata de celalalt, precum si cu purtarea mastii de protectie. Aceasta contraventie se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei - 15.000 lei.De mentionat ca persoanele care savarsesc contraventiile amintite au posibilitatea de a achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator", ne-a comunicat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca."Cu privire la materialele video distribuite in mediul on line, referitor la portul sau neportul mastilor de protectie, va facem cunoscut faptul ca la nivelul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Ordine Publica sunt analizate mesajele transmise pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni sau contraventii, urmand a fi dispuse masuri in consecinta", a transmis purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei.Intr-un live pe Facebook, facut in avion , in 7 iulie 2020, Stanoevici ironizeaza masura obligativitatii purtatului mastii de protectie in spatiile publice inchise.El spune casi concluzioneaza ca nu exista niciun pericol daca nu porti masca.Bogdan Stanoevici este actor si in 2014 (martie-decembrie) a fost ministru pentru romanii de pretutindeni, in guvernul Victor Ponta . Stanoevici a mai fost si secretar de stat al Ministerului Culturii, tot in 2015 (ianuarie-decembrie), cand a fost demis din aceasta functie de Vlad Alexandrescu , ministrul Culturii in guvernul tehnocrat.Intr-o alta postare pe Facebook,"Este cazul oricarei persoane care dezvolta anticorpi odata cu contractarea virusului, cel putin datorita felului de viata sanatos si echilibrat pe care il duce. Avem, astfel, un virus atenuat.. In aceste zile, confirmarea trecerii de la dreptul la tratament la obligatia nu numai de a fi sanatos, dar si a nu fi suspect de imbolnavire", mai spune avocatul in postarea sa din 7 iulie 2020.Vineri, 10 iulie 2020, Victor Ionascu scrie, tot pe Facebook:"O noua forma de realitate sociala, de factura neo-nazista, este gata sa ia puterea in Romania. Invocand binele public, statul pregateste masuri impotriva populatiei (...) Este timpul actiunii. Este despre a-ti salva viata. Acum!"Aceasta din urma postare este insotita de un video in care cetateni de toate varstele, unii cu meserii onorabile, vorbesc despre pericolele legii carantinarii, iar Cezar Ionascu spune ca. La final, apar indemnurile la proteste : "Pentru Binele nostru te asteptam la Senat, 10 iulie", si "in Piata Victoriei, 12 iulie, ora 18".Cezar Ionascu este fost avocat, in prezent consultant vestimentar si de imagine. Pagina sa de Facebook are peste 30.000 de urmaritori.Pentru ca in clip-urile lui Ionascu apar multi tineri si pentru ca se apropie weekend-ul si probabil vor rula iar la toate televiziunile imagini cu tineri inghesuiti la petrecerile de pe plaje, fara respectarea niciunei norme de protectie sanitara,. Si este foarte greu sa ii faci sa inteleaga asta, cu atat mai mult cu cat momentul asta este primul cu implicatii atat de complexe, din viata lor. Noi am trait comunismul, am trait un Cernobal, un cutremur mare, o revolutie, doua mineriade. Pentru adolescentii si tinerii nostri, pandemia asta este primul eveniment din viata lor cu adevarat major, de proportii istorice, cu implicatii globale. Si cu singuranta nu toti reusesc sa constientizeze asta, sa se rupa din amagirea invincibilitatii, specifica varstei. Problema oricum nu este la ei. Cum am spus, ei sunt acum la varsta "tot ce zboara se mananca", varsta fortarii barierelor, varsta experimentarilor. Cu asta se ocupa adolescentii si tinerii. E treaba adultului sa traseze limite, limitele intre care fortarea barierelor, experimentele, iresponsabilitatea sa nu sfarseasaca rau -si pentru tineri, si pentru cei din jur", spune psihologul Miruna Stanculescu.Si pentru ca vorbim despre asta in contextul unei pandemii, "adultul" cu cea mai mare putere de a stabili limite care sa protejeze ar trebui sa fie Statul.Dar, cum spuneam la inceputul articolului, Statul pare depasit si resemnat, in acest moment."O vorba romaneasca din batrani zice ca Pestele de la cap se-mpute si se curata de la coada.. Politicianul -premier, parlamentar, ministru- reprezinta autoritatea statului, formatorul de opinie la care ar trebui sa ne raportam. De aceea mesajul politicienilor este extrem de important si trebuie formulat clar. La fel si al preotilor. Cum increderea romanilor in autoritate si autoritati de orice fel era oricum sub nivelul marii, si nu de-acum din pandemie, e cat se poate de previzibil ce se intampla acum. Eu, unul, cred ca se putea si mai rau.Ce e de facut? De unde incepem schimbarea? De la fiecare dintre noi. De la respectul fata de celalalt. De la a intelege ca libertatea ta de a nu crede in virus sau in orice altceva se termina in punctul in care pune sanatatea altora in pericol. Iar mesajele de la varf trebuie sa fie responsabile, unitare, indiferent de partid, de competitii electorale."