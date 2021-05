Relaxarea Bucurestiului: vaccinare eficienta sau numar prea mic de teste. De unde poate veni pericolul unui nou val ANALIZA

Cum ar putea infuenta relaxarea de Paste incidenta in perioada urmatoare. Alin Stoica: "Mai degraba infectarea va veni din statiuni"

Cum resptecta Bucurestiul regulile fata de alte capitale europene

Respectarea regulilor trebuie sa fie o prioritate in continuare

Doctorul Marius Geanta: "Valul al treilea este in declin. Dinamica ar putea fi asociata si cu vaccinarea

Restrictiile au fost relaxate, de luni, in Bucuresti

Autoritatile si specialistii sunt de parere ca oamenii au inteles sa respecte masurile sanitare deoarece cu totii vrem sa revenim la normal.Prefectul Capitalei, Alin Stoica spune ca scaderea incidentei nu este urmare a testarii mai slabe. "Putem verifica acest lucru si tinand cont de numarul de pacienti internati, a numarului de decese, toate fiind in scadere.Factorii care au dus la scaderea incidentei de infectare sunt multipli. Este evident ca si vaccinarea are un rol. Este testat si verificat faptul ca inca de la prima doza de vaccin administrata, transmiterea este mult diminuata.In momentul de fata avem peste 800.000 de persoane vaccinate in Bucuresti cu cel putin prima doza.De asemenea, masurile care au fost respectate in mare parte in perioada aceasta au dat si ele rezultate. Sunt factori multipli care influenteaza.Intrebat despre cum crede ca va fi influentata incidenta infectarilor dupa relaxarea de Paste, prefectul Capitalei a subliniat ca "in noaptea de Inviere, aglomerarile au fost doar intre orele 23.00- 00.00, la unele biserici, dar doar atat. In unele biserici s-a respectat distantarea, in altele nu.Insa nu cred ca acolo a fost o mare problema pentru ca durata a fost scurta.Cred ca pericolul ar putea sa vina din statiunile de pe litoral, de la munte, unde relaxarea a fost mult mai pronuntata decat aici"."Au fost petreceri, lumea s-a distrat. Am vazut fenomenul acesta si dupa vacanta de vara de anul trecut. De acolo ar putea sa vina un pericol. Insa nu stim acum cat de pronuntat va fi", a explicat prefectul Capitalei.Referitor la eventuale restrictii pe perioada verii, prefectul Alin Stoica a spus ca spera ca nu se va intampla acest lucru insa trebuie avut in vedere ca lucrurile se pot schimba de la o saptamana la alta, iar factorii nu sunt numai interni."Factorii sunt si externi si tin de pandemie. Adica evidentele sunt si globale. Valul acesta a venit, de exemplu, din cauza mutatiei britanice. Acum aceasta varianta este cea care circula in Romania.Daca va veni o alta mutatie mai virulenta vom avea, din nou, o influenta externa in ceea ce priveste pandemia, nu se va intampla din cauza unui comportament nedorit intern.Insa nu ai cum sa spui ca peste vara lucrurile vor merge liniar pentru ca nu se va intampla asa.Noi vom face ceea ce tine de noi: vom creste capacitatea de vaccinare, drive-thru-urile, facem evenimente pe constientizare, sa vada lumea ce se poate intampla daca suntem vaccinati cu totii, vom putea sa dam drumul la concerte, la spectacole. In acelasi timp vom pastra masurile de siguranta sanitara pentru a limita raspandirea virusului", a spus prefectul Bucurestiului."In Bucuresti, gradul de conformare este destul de bun. Nu am o comparatie cu alte capitale din Europa insa, vazand virulenta manifestatiilor anti- vaccinare, de exemplu, din unele locuri, putem spune ca noi suntem intr-o situatie buna.Daca ai intelegerea populatiei si oamenii inteleg de ce trebuie sa respectam masurile, de ce sa ne vaccinam, evident ca situatia va fi mai buna ca in alte parti", a mai spus prefectul Alin Stoica.Razvan Chereches, profesorul de politici de sanatate publica de la Universitatea Babes-Bolyai considera ca numarul mic de infectari din Capitala se datoreaza vaccinarii insa poate fi cauzat si de numarul mic de teste raportate. Insa respectarea regulilor, in continuare, va duce intr-un final la terminarea pandemiei."Peste tot in lume, oamenii au obosit de regulile care le limiteaza felul in care traiesc si si doresc sa revina la normal. Ori, in momentul in care se iau masuri de relaxare, mesajul transmis catre populatie este ca situatia este mai sub control si automat va duce si la o relaxare a regulilor de protectie individuala.Astfel ca nu trebuie sa renuntam la enuntarea regulilor de protectie. Acestea trebuie spuse in continuare, sa existe consecinte pentru nerespectarea regulilor, indiferent care ar fi acestea, in regiunea in care traieste fiecare. Pentru ca oamenii, in momentul in care se anunta marea relaxare de la 1 iunie, se vor relaxa complet ca si cum am avea o viata normala, iar acest lucru va face sa creasca rata de incidenta", a precizat profesorul Razvan Chereches pentru Ziare.com.Intrebat despre daca vom asista la un nou val de infectari dupa sarbatorile pascale, Razvan Chereches a spus ca este greu de anticipat, insa sunt sanse mari ca rata de incidenta sa nu creasca."Dupa Sarbatorile de iarna, opinia mea a fost ca vom avea o crestere a ratei de incidenta dar nu s-a intamplat asa. Acum am vazut imagini de la o multime de ceremonii religioase in care populatia respecta regulile, era distantare sociala.In plus avem un procent destul de mare de populatie care este vaccinata, ceea ce scade riscul infectarilor, astfel ca sunt sanse mari ca rata de infectare sa nu creasca.Doctorul Marius Geanta, cofondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina, spune ca scaderea incidentei in marile orase ca Bucuresti, Timisoara, Cluj, poate fi considerata o urmare a vaccinarii dar si a impunerii restrictiilor."Valul al treilea al pandemiei este in declin in Romania, iar ceea ce ar trebui sa ne intereseze acum este cum sa reusim scaderea numarului de cazuri la un minim care sa ridice presiunea de pe sistemul de sanatate.Ideal este sa putem reduce cazurile cat mai mult, iar daca stabilizarea se va face intr-un platou, acesta trebuie sa fie la un nivel cat mai redus.In marile orase (Bucuresti, Cluj, Timisoara), care de altfel dau si cel mai mare numar de bolnavi Covid-19, dinamica din valul al treilea ar putea fi asociata si cu vaccinarea, aflata peste media nationala, alaturi de limitarea deplasarilor in cursul serii si reducerea programului magazinelor.Este important ca INSP sa publice date care sa arate ponderea acestor masuri in controlul valului 3, pentru a intelege si mai bine care este calea de urmat pentru lupta in continuare impotriva pandemiei in Romania", a spus medicul Marius Geanta.Ca urmare a scaderii incidentei in Capitala si trecerea Bucurestiului in scenariul galben, au fost ridicate o serie de restrictii. Restaurantele din Bucuresti se redeschid la interior , cu o capacitate de 30%. De asemenea, salile de spectacole se redeschid si ele, tot la capacitate de 30%. Deciziile au fost luate duminica, in ziua de Paste, de Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti. Masurile au intrat in vigoare de luni.Dar sunt interzise organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private si a altor evenimente culturale.Magazinele si restaurantele pot fi deschise pana la ora 21.00.Purtarea mastii ramane obligatorie, in vigoare mentimandu-se si restrictia de circulatie pe timp de noapte, in intervalul 22.00-05.00.Incidenta in Capitala a ajuns luni, 3 mai, la 2,42 cazuri la mia de locuitori dupa ce, cu o zi inainte, acesta valoare era de 2,62 cazuri/ mia de locuitori. Niciun judet din tara nu se mai afla in zona rosie, si doar zece judete sunt in zona galbena cu peste 1,5 cazuri la mia de locuitori. Bucurestiul are cea mai ridicata transmitere a virusului din tara.