De ce trebuie purtata masca sanitara si la mare, in aer liber

De ce este utila purtarea mastii inclusiv in aer liber?Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, a explicat pentru Digi24 "Aceste particule pe care nu le vedem se asaza pe particule de praf, pe particule de nisip, care, in contextul unei miscari a curentilor de aer - ca este vorba de vant, ca este vorba de aer conditionat - prezinta riscul de infectare si atunci, a purta masca in zonele deschise, dar care sunt foarte aglomerate si prezinta posibilitatea transmiterii de la o persoana la alta prin astfel de particule ce transporta virusurile, este binevenita in special in zone cum este litoralul. Consider ca sunt masuri extrem de binevenite, iar aceasta masca nu cred ca este foarte deranjanta. Este usoara, chiar daca o schimbam mai des si o aruncam - categoric trebuie sa o aruncam", spune Carmen Dorobat.La rindul sau, Ioana Stancel, expert in politici de sanatate publica, a explicat la Digi24 ca virusul traieste pe aceste particule de praf, nisip etc. suficient timp cat sa poata fi preluat, inhalat si sa ajunga in alveolele respiratorii ale pacientilor. "Traieste suficient de mult timp, pentru ca virusul nu circula singur, circula in particule mici, lichidiene, cu secretii, cu suport proteic si are de unde sa se hraneasca, unde sa ramana intr-un mediu hidratat si sa poata fi vehiculat pe acesti vectori fizici, cum sunt particulele de praf, particulele de nisip, suprafetele pe care se poate depune si tocmai de aceea, mijloacele de protectie sunt singurul instrument pe care il avem la dispozitie - atat mastile, cat si igiena riguroasa a mainilor, a suprafetelor", a punctat Ioana Stancel.Inca 14 zile cu peste 1.200 de cazuri pe zi. Scadere inceata, abia dupa 1 sepembrieIn privinta evolutiei epidemiei in Romania, Ioana Stancel cred ca o aplatizare a curbei poate sa apara cel mai devreme in trei saptamani, dar va fi o aplatizare la un nivel inalt al indicatorului zilnic de incidenta a cazurilor pozitive. O scadere relativ inceata poate aparea abia dupa data de 1-15 septembrie."Nu cred ca vom ajunge pentru toate aceste trei saptamani la indici peste 2.000 (de noi cazuri zilnice - n.r.), dar cred ca vom ramane, cel putin pentru urmatoarele 14 zile, undeva intre 1.200 si 1.500 de cazuri noi depistate pe zi. Avem si un indice cumulat la 7-14 zile foarte mare, in unele dintre ultimele zile a fost indicatorul cel mai mare la nivel european de numar cumulat la nivel de cazuri pozitive in ultimele 7 sau 14 zile", a atras atentia expertul in politici de sanatate publica.Carmen Dorobat mai spune ca sunt doi parametri care ingrijoreaza in raportarile zilnice referitoare la evolutia epidemiei din Romania: cresterea numarului persoanelor la terapie intensiva, peste 400, si pe de alta parte, este indicele de pozitivitate, de asemenea mare: daca la 21.000 de teste apar peste 1.300 de pozitivi, cum s-a intamplat joi, inseamna un indice mai mare decat a fost zilele trecute."Sa ne gandim ca la ATI nu se elibereaza atat de usor locurile, este vorba de spitalizari mai indelungate. Sigur, acolo unde nu apare un deces ", a mentionat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.Totusi, Carmen Dorobat este optimista. "Eu cred ca profilul pacientului si intelegerea cetatenilor deja s-a schimbat. La Boli Infectioase la Iasi sunt persoane care la 48 de ore se pot externa si care nu doresc sa se externeze, pentru ca se simt mai in siguranta in spital", a aratat medicul.