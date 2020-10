De ce unele persoane dezvolta anticorpi impotriva coronavirusului, iar altele nu? Raspunsul medicilor

Diferenta dintre cei care au anticorpi si cei care nu au

Medicul Virgil Musta, seful Sectiei Infectioase 2 de la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara, explica faptul ca anticorpii sunt niste proteine pe care, genetic, nu toata lumea are posibilitatea sa le dezvolte."Daca genetic nu au posibilitatea sa sintetizeze astfel de anticorpi, ei nu pot face anticorpi si nu doar in aceasta boala, dar si in alte boli. S-a constatat ca nivelul de anticorpi difera foarte mult. S-ar putea ca la un moment dat (n.r. anticorpii) sa nu aiba titlu protector, adica sa ai niste anticorpi, dar sa nu te protejeze de o infectie, mai ales daca aceasta infectie este cu o cantitate mare de virus", a explicat medicul.Doctorul Carmen Dorobat, directorul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi, a ales sa raspunda printr-o intrebare retorica: "De ce la hepatita B unele persoane dezvolta anticorpi si elimina virusul din organism si altele fac hepatita cronica? Exact acelasi lucru este. Unele organisme au capacitatea sa elimine virusul din organism, altele nu. Atunci cand nu elimina virusul din organism pot aparea recaderi. Pacienti care s-au externat negativ, au venit peste cateva zile inapoi pozitivi. Evolutia dimamicii virale, aparitia anticorpilor in titlu protector sau nu, pentru ca si in gripa, de exemplu, titlul protector nu se mentine mai mult de 6 luni, este un bun castigat stiintific in timp, in ani de zile".Medicul Virgil Musta explica faptul ca persoanele care prezinta anticorpi nu sunt la fel de expuse in fata virusului, comparativ cu cele care nu au, insa, acest lucru nu inseamna ca nu se mai pot infecta."Cei care nu au anticorpi sunt mai expusi pentru ca acolo si o cantitate foarte mica de virus poate produce imbolnavirea, pe cand, dincolo, doar o cantitate mai mare de virus produce imbolnavirea. Te protejeaza cat de cat, dar nu au tiltlu, de asta ii zice titlu protector, adica cantitatea lor sa fie suficient de mare pentru ca, daca vine o cantitate mai mare de virus in organism, sa poata sa o neutralizeze", a explicat Musta.Medicul Carmen Dorobat considera ca persoanele care dezvolta anticorpi in titlu protector nu ar mai trebui sa faca aceasta infectie. "Persoanele care dezvolta anticorpi in titlu protector sigur nu ar mai trebui sa faca aceasta infectie, insa ceea ce nu stim despre acesti anticorpi este titlul protectiv in timp, asa cum se intampla in gripa. In gripa nu rezista mai mult de 6 luni", a incheiat medicul.