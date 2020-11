Un medic explica de ce vaccinul antic-COVID de la Pfizer va proteja mai bine decat vaccinul antigripal

"Atunci cand compania producatoare a anuntat ca este eficace in 90 la suta din cazuri inseamna ca daca vaccinam populatia si o expunem la virus, 90 la suta din populatia vaccinata nu va face boala, ceea ce este mai mult chiar decat vaccinul gripal. Vaccinul gripal ne ajuta in proportie de 45-50 la suta, in cazul copiilor mici, si undeva in jur de 60-70 la suta, in cazul adultilor si a varstnicilor. De-asta a si fost un entuziasm deosebit cand s-a anuntat acest lucru", a explicat medicul Sandra Alexiu, la Digi24 Citeste si: Comisia Europeana a incheiat contractul cu Pfizer-BioNTech pentru 300 de milioane de doze de vaccin Pentru a intelege motivele de optimism pe care le au specialistii, presedinta Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov a detaliat si modul in care a fost testat vaccinul."Noi discutam de un studiu care a ajuns la un nivel de 40 si ceva de mii de subiecti, in jur de 45.000, in doua loturi: un lot care a primit vaccin si un lot care a primit ser simplu, inert, ser fiziologic sau apa distilata, fara sa stie nici doctorii care ii ingrijesc si nici pacientii cine ce a primit. Acest lucru se stie doar de catre o comisie independenta care supravegheaza sa nu existe erori, pentru ca orice eroare si orice lucru care se afla poate sa influenteze studiul. Dupa ce acesti oameni au fost vaccinati, ei au fost expusi la boala si in momentul in care s-a studiat nivelul de anticorpi si felul in au reactionat, s-a constatat ca 90 si ceva dintre acesti oameni au facut boala. Se mai studiaza acum, mai urmeaza sa fie niste raspunsuri pana la 164, s-a si anuntat in comunicat, dar si asa, 164 de oameni care au facut boala din 45.000 este un lucru foarte bun. Ba mai mult, se pare ca acesti oameni care au facut boala sunt din lotul care a primit ser simplu, si nu vaccinul cel nou, ceea ce inseamna si ne da motive de optimism ca acest vaccin va avea eficienta foarte buna", a explicat Sandra Alexiu."Nu stim insa cat va dura aceasta aparare, pentru ca unele vaccinuri, dupa cum stiti, tin o viata intreaga si e nevoie de o singura doza, altele, cum este vaccinul gripal, trebuie sa le facem in fiecare an, pentru ca eficienta lui este buna, dar durata anticorpilor este doar de un sezon", spune medicul de familie.Citeste si: