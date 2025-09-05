De miercuri sunt interzise deplasarile ziua, cu cateva exceptii. Persoanele peste 65 de ani au voie sa iasa din casa intre orele 11-13

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, marti seara, noile restrictii pentru populatie, prevazute in ordonanta militara 3, in contextul crizei de coronavirus.

Astfel, incepand de miercuri, ora 12.00, sunt interzise deplasarile de la domiciliu , cu cateva exceptii.

"Se permite deplasarea in interes profesional, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale. Deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie.

Sunt permise deplasarile scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice, deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina, deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat.

Este permisa si deplasarea pentru realizarea de activitati agricole si deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare", a anuntat Marcel Vela.

In ceea ce priveste persoanele cu varsta peste 65 de ani, ministrul de Interne a anuntat ca acestea au voie sa iasa din casa doar intre orele 11.00-13.00 si doar in aceleasi scopuri prevazute pentru celelalte persoane.

" Deplasarea persoanelor peste 65 de ani este permisa intre orele 11 - 13 , pentru scopurile de mai sus", a mentionat Vela.

Totusi, ministrul a subliniat ca circulatia persoanelor peste 65 de ani este permisa si in afara acestui interval orar, daca se face in interes profesional sau pentru activitati agricole.

Toti cei care parasesc domiciliul trebuie sa prezinte, dupa caz, o adeverinta de la angajator sau o declaratie pe proprie raspundere. Marcel Vela a precizat ca politia va accepta adeverinte fara stampila, iar acestea pot fi prezentate si prin intermediul telefonului sau tabletei.

De asemenea, ministrul de Interne a anuntat ca incepand de miercuri, ora 23.00, vor fi suspendate, pentru 14 zile, zborurile catre Franta si Germania, cu exceptia aeronavelor de stat, transport marfa, corespondenta, umanitare, tehnice.

In ceea ce priveste documentele care expira in aceasta perioada, Marcel Vela a spus ca acestea pot fi schimbate intr-un termen de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta.

Ziare.com a prezentat, in format LIVE TEXT , declaratiile facute de Marcel Vela, Bogdan Despescu si Raed Arafat

Marcel Vela

- Dragi romani, cea mai grava criza din ultimii zeci de ani a cuprins Romania. 186 de persoane au fost infectate in ultimele 24 de ore. Asta ne-a determinat sa luam masuri mai dure.

- Vreau sa va asigur ca va vorbim si in calitate de parinti, bunici sau fii. Ne aflam si noi in situatia in care nu ne-am vazut copiii sau parintii de mult timp.

- Iesirea din criza depinde de noi toti. Sanatatea depinde de restrictiile ce intra in vigoare de maine. Multumesc pe cei care au respectat regulile. Cei care nu constientizeaza pericolul, sa se trezeasca.

- Politia si jandarmeria au desfasurat azi noapte cea mai mare actiune de dupa 1989. 2.000 de angajati au verificat restrictiile de miscare.

- Numarul mare de persoane sanctionate arata ca jandarmii si politistii isi fac datoria. Am mai constatat ca sunt inca foarte multi romani care nu constientizeaza pericolul la care se expun.

- Asadar, MAI a emis ordonanta militara nr.3:

Articolul 1: Se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;

c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;

e) deplasarile scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;

g) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;

i) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

- Articolul 2: Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa numai in intervalul orar 11.00 - 13.00 , strict pentru urmatoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

c) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea unui minor, asistenta altor persoane varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, ori in cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati fizice colective), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

- Articolul 3: Circulatia este permisa pentru persoanele de peste 65 de ani in afara intervalului orar 11 - 13, daca acest lucru se face in interes profesional sau pentru realizarea de activitati agricole: profesori, medici, oameni de afaceri.

- Aricolul 4: Pentru verificarea motivului deplasarii, angajatii prezinta legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator. Persoanele fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale, liber profesionistii si persoanele care practica activitati agricole prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

- Pentru verificarea motivului deplasarii in alte situatii decat cele prevazute la alin.(1), se prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil. Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.

- Adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate personalului autoritatilor abilitate si prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

- Masura se aplica incepand cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

- Articolul 5: - Se instituie masura izolarii la domiciliu sau, dupa caz, carantinarii pentru toate persoanele care intra in Romania. Masura se aplica incepand cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

- Articolul 6: Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa identifice si sa tina evidenta persoanelor fara adapost, precum si sa asigure adapostirea si ingrijirea acestora. Evidenta persoanelor fara adapost se actualizeaza si se raporteaza saptamanal la Centrul judetean/al Municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei. Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.

- Articolul 7: Institutiile publice si operatorii economici au obligatia de a marca zona destinata accesului cetatenilor/clientilor si suprafata de relatii cu publicul/vanzare cu semne vizibile care sa orienteze persoanele in respectarea unei distante de siguranta de minimum 1,5 metri.

- Administratorii pietelor agroalimentare au obligatia de a organiza activitatea de vanzare astfel incat sa se pastreze o distanta sociala intre producatorii agricoli, comercianti si cumparatori. Comerciantii si producatorii agricoli aflati in pietele agroalimentare sunt obligati sa adopte masuri de protectie impotriva raspandirii COVID-19, respectiv sa poarte manusi si masti. Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.

- Articolul 8: Se suspenda toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franta si Germania si din Franta si Germania catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile. Masura nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si autorizarilor tehnice necomerciale. Masura se aplica incepand cu data de 25 martie, ora 23.00, ora Romaniei.

- Articolul 9: Se interzice accesul pilotilor la bordul navelor, sosite din zonele de risc rosii/galbene in porturile maritime romane, daca nu dispun de echipament de protectie stabilit de Directia de sanatate publica Constanta sau daca navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escala situat intr-o zona de risc rosie/galbena.

- Articolul 10: Ministerul Apararii Nationale asigura, la solicitarea ministrului de Interne: preluarea in paza a unor obiective a caror protectie este asigurata in prezent de catre Jandarmeria Romana; personal si mijloace logistice pentru sprijinirea activitatilor de ordine publica; personal si mijloace logistice pentru sprijinirea activitatilor Politiei de Frontiera Romane, in punctele de trecere a frontierei de stat.

- Articolul 11: Pentru verificarea respectarii conditiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, institutiile de securitate nationala vor proiecta sisteme de comunicatii si aplicatii informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii si autoritatilor locale, pentru a comunica in timp real si permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

- Articolul 12: Documentele care expira pe perioada starii de urgenta, eliberate de autoritatile publice, pot fi preschimbate intr-un termen de 90 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

- Articolul 13: - E o completare a ordonantei militare 2 si se introduce un nou alineat, cu referire la activitati permise in centrele comerciale, adica mall-uri, cu urmatorul cuprins: Suspendarea temporara a activitatii comerciale nu se aplica vanzarii produselor electronice si electrocasnice de catre operatorii economici care asigura livrarea la domiciliul/sediul cumparatorului; vanzarii produselor si serviciilor de optica medicala.

Bogdan Despescu

- In ultimele 24 de ore am executat misiuni de patrulare in zonele spitalelor, verificarea personalului de izolare, monitorizarea frontierei de stat.

- Noaptea trecuta a fost cea mai mare activitate din ultimii 30 de ani. Pentru identificarea persoanelor care nu respecta restrictiilor, au fost peste 4.000 de persoane care nu au respectat restrictiile.

- Au fost verificate peste 60.000 de persoane aflate in izolare si carantina, au fost descoperite 236 de persoane care nu respectau conditiile de izolare.

Raed Arafat

- La ora 20.00 avem 794 de confrmati, 11 decedati din pacate. In sectie sunt 431 de persoane si la terapie intensiva 18 persoane.

- Ieri am emis un ordin prin care am stabilit: incepand cu 24 martie s-a decis suspendarea pe o perioada de 14 zile a internarilor pt interventiilor chirurgicale care nu reprezinta o urgenta si a consultatiilor in toate unitatile spitalicesti de stat si private.

- Pacientii care nu reprezinta urgente vor fi externati.

- Centrele Sanguine ne-au semnalat o scadere a numarul donatorilor. Este nevoie de sange, de salvatorii de vieti. Vrem sa atragem atentia ca aceasta activitate continua. Rugam donatorii de sange sa isi continue activitatea. Centrele sunt deschise, altfel vom inregistra decese printre cei care au necoie de sange.

Marcel Vela

- Trebuie sa intelegem toti cat de important e sa respectam noile reguli. Nimanui nu ii este usor sa stea departe de cei dragi. Mai bine nu ii vedeti 14 zile, o luna, decat sa ii pierdeti pentru totdeauna. Ceea ce traim azi, este cat se poate de serios. Putem evita un posibil dezatru viitor.

*******

Armata iese pe strazi

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca recomandarile de circulatie pentru populatie valabile intre orele 06:00 si 22:00 se transforma in obligatie. Astfel, romanii pot sa iasa din casa ziua doar daca merg la serviciu, la medic sau la cumparaturi.

Totodata, el a afirmat ca persoanele cu varsta de peste 65 de ani nu vor avea voie sa iasa deloc din casa. "Pentru a proteja persoanele peste 65, pentru aceste persoane se vor introduce restrictii speciale, in sensul ca vor trebui, in interesul lor propriu, sa stea practic tot timpul acasa", a subliniat presedintele.

Ulterior, insa, premierul Ludovic Orban a anuntat ca persoanele de peste 65 de ani nu vor fi inchise total in case, ci va fi anuntat un interval orar in care varstnicii vor putea iesi din casa, in siguranta.

Klaus Iohannis a mai anuntat marti ca pentru a se asigura ca romanii respecta noile masuri, va scoate armata pe strada.

"Am convenit sa folosim si Armata, pentru a gestiona mai bine situatiile create in teren. In acest fel, Armata va pune la dispozitie personal care va veni sa suplimenteze fortele de ordine publica, Jandarmerie si Politie", a mentionat seful statului.

In acelasi timp, Klaus Iohannis a spus ca pentru supravegherea persoanelor aflate in carantina se afla in pregatire masuri de supraveghere electronica.

