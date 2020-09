Declaratia Organizatiei Mondiale a Sanatatii dupa ce AstraZeneca a intrerupt testarea vaccinului contra COVID-19: "Siguranta este prioritara"

Lansarea unui vaccin eficient este considerata un pas crucial in ajutarea economiilor afectate sa isi revina dupa pandemia de coronavirus ''Doar pentru ca vorbim despre viteza... nu inseamna ca incepem sa facem compromisuri sau sa facem treaba de mantuiala in privinta a ceea ce ar fi evaluat in mod normal", a spus medicul Soumya Swaminathan in cadrul unui eveniment online.''Procesul trebuie sa respecte in continuare regulile jocului. In cazul medicamentelor si vaccinurilor administrate oamenilor, in primul si cel mai important rand trebuie sa se testeze siguranta'', a declarat ea.Oficialii OMS nu au raspuns imediat unor intrebari transmise de Reuters cu privire la decizia companiei AstraZeneca de a intrerupe testele clinice la nivel mondial - inclusiv in ceea ce priveste studii clinice aflate in stadiu avansat - ale vaccinului sau experimental impotriva COVID-19 din cauza unei boli inexplicabile aparute la un participant la studiu.Vaccinul, pe care AstraZeneca il dezvolta impreuna cu Universitatea Oxford, a fost descris anterior de OMS ca fiind, probabil, cel mai important candidat la nivel mondial si cel mai avansat din punct de vedere al stadiului de dezvoltare.OMS se afla in plin proces de definitivare a unei initiative de formare a unei coalitii la nivel mondial, denumita ''ACT (Access to COVID-19 Tools) Accelerator'', in speranta asigurarii unui acces echitabil la vaccinuri, tratamente si diagnostice pentru noul coronavirus, atat in tarile bogate, cat si in cele sarace. Pe langa cele 92 de state cu venituri reduse care cauta ajutor, si-au exprimat interesul si aproximativ 79 de tari cu posibilitati financiare mai mari, termenul limita pentru asumarea angajamentelor fiind 18 septembrie, noteaza Reuters. Insa, unele state care au incheiat acorduri proprii privind achizitionarea de vaccinuri impotriva noului coronavirus, inclusiv Statele Unite, au anuntat ca nu se vor alatura initiativei OMS.Componenta principala a ACT Accelerator, cunoscuta drept planul COVAX, spera sa asigure o cantitate suficienta de vaccin pentru a furniza doua miliarde de doze pana la sfarsitul anului 2021, desi obiectivele privind strangerea de fonduri sufera intarzieri. Achizitia in volum mare si tarifarea esalonata, oferite de unii producatori, ar putea face vaccinul mai accesibil, a precizat Soumya Swaminathan.''Este nevoie de uniune. Daca fiecare tara si fiecare organizatie incearca sa realizeze acest lucru pe cont propriu, va fi (un proces) indelungat si dificil'', a notat ea. ''Este pentru prima data cand omenirea va avea nevoie de vaccinuri in miliarde de doze'', a mai spus Soumya Swaminathan.Noua companii farmaceutice s-au angajat marti sa ''respecte integritatea procesului stiintific'' in contextul presiunii cu care se confrunta pentru a produce rapid un vaccin anticoronavirus. Intr-o declaratie comuna, producatorii de medicamente au dat asigurari ca vor transmite vaccinuri spre aprobare doar dupa demonstrarea sigurantei si eficacitatii lor prin ''studii clinice de amploare si de inalta calitate''. Companiile au promis ca ''siguranta si starea de bine a indivizilor vaccinati vor fi intotdeauna prioritare''. Angajamentul este semnat de directorii executivi ai companiilor AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson , Merck, Moderna, Novavax, Pfizer si Sanofi.