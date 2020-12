Deosebirile intre vaccinurile dezvoltate de Pfizer si de Moderna: eficacitate, conservare la rece si varsta populatiei care va fi vaccinata

Principala diferenta intre cele doua vaccinuri este conservarea la rece. Vaccinul Pfizer are nevoie de temperaturi de intre -60 si -80 de grade Celsius, fapt ce obliga la organizarea unui costisitor si complex sistem de distribuire si depozitare, in timp ce vaccinul dezvoltat de Moderna necesita o temperatura de -20 de grade C si depozitarea intr-un congelator obisnuit.In afara super-congelatoarelor, vaccinul de la Pfizer poate rezista 5 zile intr-un frigider obisnut, in timp ce cel de la Moderna rezista pana la 30 de zile. Vaccinul este astfel mult mai manevrabil la nivel logistic, mai ales pentru tarile in dezvoltare.Cele doua vaccinuri se vor administra in cate doua doze, insa cele de la Moderna sunt de 100 de micrograme si trebuie administrate la o distanta de 28 de zile, iar cele de la Pfizer sunt de 30 de micrograme si necesita administrarea la o diferenta de 21 de zile.Ambele vaccinuri au prezentat o eficacitate de aproape 95 %, mult mai mare decat se astepta, insa cel de la Moderna a demonstrat capacitatea de a preveni cazurile grave de COVID-19, potrivit datelor publicate de FDA.Ambele vaccinuri folosesc ARN mesager sau ARNm, care se introduce in celulele umane pentru ca propriul organism sa poate produce proteine virale care servesc la generarea de anticorpi necesari corpului pentru a se apara.Totusi, fiecare vaccin foloseste propriul tip de acoperire lipidica (invelis) pentru protejarea ARN mesager.FDA a autorizat vaccinul dezvoltat de Pfizer pentru cei cu varste de peste 16 ani, in timp ce cel dezvoltat de Moderna este destinat celor cu varste de peste 18 ani.In timp ce Pfizer este una dintre marile companii farmaceutice cu o vechime de 170 de ani, Moderna este o companie biotehnologica infiintata in urma cu doar zece ani si fara niciun produs pe piata.Moderna, pana de curand o companie emergenta, nu a prezentat pana acum niciun vaccin in fata FDA.Moderna a participat activ la Operatiunea Warp Speed a guvernului Trump (un parteneriat public-privat initiat de guvernul SUA pentru a facilita si accelera dezvoltarea, fabricarea si distributia vaccinurilor COVID-19) si a accesat 2,5 miliarde din fondurile federale pentru a cumpara noi echipamente si a-si extinde instalatiile.In schimb, Pfizer nu a participat la aceasta operatiune publica, dar a incheiat un contract cu guvernul american privind achizitionarea a 100 de milioane de doze de vaccin.