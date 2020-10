Deputat PSD, depistat cu COVID-19. "Nu am pus la indoiala nicio clipa existenta acestui coronavirus"

"Dragii mei,Ma alatur miilor de romani confirmati pozitiv de #Covid19.Starea mea de sanatate este stabila in acest moment si sunt internata in spitalul de la #Mioveni unde am mare incredere in profesionalismul cadrelor medicale care au tratat cu succes pana acum sute de alti pacienti.Nu am pus la indoiala nicio clipa existenta acestui coronavirus . Nu o faceti nici voi! Protejati-va cat mai bine pentru siguranta voastra si a celor din jur!Sa dea bunul Dumnezeu sa fiti feriti de acest inamic invizibil care produce atata suferinta!Multa sanatate tuturor!," mai scrie Simona Bucura Oprescu.