Un deputat USR PLUS sustine ca n-ar mai fi nevoie de purtarea mastii afara, la 20 de grade

"Cred ca aceasta explozie , inca nu este o explozie, este o crestere a numarului de cazuri , pentru ca nu am ajuns inca la cel mai mare numar de cazuri pe care l-am avut din punct de vedere istoric, este din cauza faptului ca am redeschis scolile", a declarat deputatul USR PLUS pentru Digi24 El considera ca mastile n-ar mai fi necesare in aer liber, daca se ating 20 de grade si daca distantarea este posibila, pentru ca probabilitatea de infectie este mica. Insa atunci cand vedem ca se aglomereaza in jurul nostru, trebuie sa scoatem masca din buzunar si sa o punem, pentru a ne proteja."Parerea mea este ca trebuie sa ne punem masca pe strada doar in momentul in care distantarea sociala nu mai este posibila", a explicat Radu Ciornei.