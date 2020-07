Deputatul Marian Cucsa a depus un proiect de lege in care propune amanarea alegerilor locale din 27 septembrie

"Se amana data desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 stabilita in ziua de duminica, 27 septembrie 2020, pentru: consiliile locale ale comunelor, ale oraselor, ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti; primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti; Consiliul General al Municipiului Bucuresti; primarul general al municipiului Bucuresti; consiliile judetene; presedintii consiliilor judetene. Alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale stabilite pentru 27 septembrie 2020 se vor desfasura la o data stabilita ulterior", se arata in proiectul de lege depus la Camera Deputatilor.Marian Cucsa a declarat pentru Agerpres ca aceasta este o masura de siguranta, pentru a veghea la sanatatea romanilor. El a adaugat ca a depus o adresa la Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca acest proiect sa fie dezbatuta in regim de urgenta si introdus pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare.Marian Cucsa a mentionat ca, in cazul in care alegerile locale vor fi amanate, noua data pentru scrutin urmeaza sa fie stabilita prin lege de catre Parlament, astfel incat sa nu mai existe pericolul raspandirii virusului si punerea in pericol a sanatatii romanilor.