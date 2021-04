Cum se descarca adeverinta electronica de vaccinare. Documentul este cerut de Grecia sau Bulgaria turistilor straini VIDEO

Mai multe tari europene, unele reprezentand locuri de mare atractie pentru romanii care isi fac vacantele in strainatate, au anuntat deja ca accesul turistilor se va face, in primul rand, pe baza documentelor care atesta ca s-au imunizat impotriva noului coronavirus Pana acum, proape 180.000 de romani si-au descarcat online adeveinta de vaccinare de pe site-ul https://adulti.renv.ro , urmand instructiunile ce pot vizualizate in filmul de mai jos.Potrivit INSP, "pot aparea erori in urmatoarele cazuri:- programarea s-a facut de catre angajator si acesta nu a folosit numarul de telefon al persoanei programate la vaccinare, ci al institutiei respective;- persoana s-a programat singura pe platforma si nu a introdus corect numarul de telefon sau a introdus alt numar de telefon decat cel pe care-l introduce acum la descarcarea adeverintei;- informatiile au fost introduse direct in RENV de catre registrator la nivelul centrului de vaccinare si aceste date au fost introduse gresit.Descarcarea Adeverintei electronice de vaccinare nu poate fi facuta daca vreuna dintre cifre a fost gresita la introducerea celor doua siruri de numere (CNP, respectiv numar de telefon).Informatiile din platforma de programare se pot verifica/corecta doar de catre persoanele autorizate; in cel mai scurt timp se va incerca preluarea acestor date in RENV.La introducerea datelor de autentificare in vederea obtinerii Adeverintei electronice de vaccinare pot surveni erori si in cazul introducerii numarului de telefon cu prefixul de tara (+40...). Va rugam sa incercati reluarea procedurii cu introducerea numarului dumneavoastra de telefon fara acest prefix.Rata de succes privind obtinerea Adeverintei electronice de vaccinare este influentata si de urmatorii factori:1) utilizatorii GSM nu sunt in aria de acoperire;2) utilizatorii care au telefoanele mobile suspendate datorita neachitarii facturii;3) utilizatorii care au cartele prepaid si creditul zero pe cartela;4) utilizatori care au probleme tehnice (de exemplu, au memoria telefonului plina si nu mai pot primi mesaje pe telefonul respectiv).Instructiunile, pe larg, pot fi consultateaici: https://adulti.renv.ro/docs/instructiuni_covid_2021.pdf