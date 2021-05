Salile de spectacol, restaurantele si cafenelele se redeschid in Bucuresti de luni, 3 mai. Capacitatea maxima reglementata

Directia de Sanatate Publica Bucuresti a comunicat in cursul zilei de duminica, 2 mai, ca rata de incidenta a imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns in Capitala la 2.62 de cazuri noi la mia de locuitori.Incidenta a fost sambata sub 3 la mia de locuitori, aceasta fiind 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98.In aceste conditii, prefectul Alin Stoica a anuntat ca, in cadrul sedintei CMBSU, se va decide redeschiderea salilor de spectacol, a restaurantelor si cafenelelor la o capacitate de 30%, iar masura va intra in vigoare de luni, 3 mai, la ora 00.00.Pe 23 aprilie, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis sa permita circulatia persoanelor pana la ora 22.00, dupa care va fi interzisa pana la ora 5.00, iar magazinele sa fie deschise pana la 21.00 inclusiv la sfarsit de saptamana, hotararea fiind luata ca urmare a scaderii incidentei cumulate a cazurilor de COVID-19 sub 3,5 la mia de locuitori.Au fost deschise si salile de sport si fitness si a fost mentinuta decizia luata privind sarbatorile pascale."Pentru deplasarea si participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Pastelui, se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in perioada 1 mai - 2 mai 2021, in intervalul orar 20.00 - 05.00", arata decizia CMBSU.De asemenea, pentru deplasarea si participarea la sarbatoarea religioasa specifica lunii Ramazan, se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in perioada 8 mai - 9 mai 2021, in intervalul orar 20.00 - 5.00.