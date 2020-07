Dezastru&Record, prietenii lui Covid-19. Si despre alte auto-manipulari.

Asadar, as putea sa contribui si eu la panica colectiva instalata de cateva zile, sa atrag atentia asupra numarului mare de infectii, sa pun reflectorul pe "crestere", sa accentuez cuvinte precum "record", "dezastru". In felul asta, semenii mi-ar face mie mai mult loc in supermarket, parcul prin care ma plimb va fi mai aerisit, nu m-as mai inghesui in metrou As putea, deci, sa ma fac ca nu vad ca numarul de cazuri creste pentru ca a crescut numarul de teste. Este o lege a statisticii, n-ai cum sa o invingi. As putea, de asemenea, sa nu observ ca si daca a crescut usor procentajul cazurilor raportate la numarul de teste in ultimele zile, e firesc sa se intample asa pentru ca nu mai suntem in situatie de carantina generalizata, suntem in conditii de relaxare.Spre deosebire de mine, domnul Arafat isi vede foarte bine interesul personal atunci cand arata cu degetul catre cei care nu poarta masca si nu respecta regulile (oare cati or fi?), instigandu-i si pe ceilalti romani sa se uite in aceeasi directie. Pentru ca, daca nu s-ar intampla asta, atunci oamenii ar arata cu degetul in alta parte, foarte probabil chiar spre dl. Arafat si altii ca el, responsabili pentru fragilitatea sistemului de sanatate.Da, dl. Arafat vrea sa ne aratam cu degetul unii pe altii ca sa nu se vada cum sistemul de sanatate colapseaza la cateva sute de cazuri internate la terapie intensiva, spre deosebire de alte tari, care s-au confruntat si ele cu situatii dramatice de triaj, insa nu la sute, ci la mii de cazuri care cereau ventilatie si ingrijire speciala.Ca sa-si acopere complicitatea la disfunctiile cronice ale sistemului, dl. Arafat cere o stare de urgenta perpetua, carantina totala (asa ca in primavara), fara sa se ingrijoreze, necum sa-si asume responsabilitatea, pentru efectele colaterale ale unui nou lockdown. Pe harta mentala a domnului Arafat nu exista decat sistemul pe care l-a pastorit si l-a prezentat mereu la televizor (doar cand nu eram in criza) ca fiind unul robust. Nu exista economie, nu exista foamete, depresie, penurie, deficit bugetar, scaderea PIB. Dar, asta e, sa fim indulgenti. Dl. Arafat, pragmatic cum il stim, isi apara propria mostenire.Cat despre isteria care invrajbeste iarasi romanii, in jurul subiectului peren al civilizatiei (unii poarta masti, altii refuza), mai bine v-as spune o poveste adevarata. Pe la inceputul anilor 2000, presa occidentala era plina de stiri si editoriale despre invazia imigrantilor romani care atenteaza la bunastarea burghezului european. Spalatori de parbrize, cersetori, hoti de buzunare.Era usor sa-i vezi la fiecare intersectie si uneori in marginimile marilor capitale. Departe de a fi o invazie. Pe de alta parte, putine articole despre mafia sarbilor, a albanezilor, a bulgarilor, bine organizate, si cu pagube de departe mai serioase, cu fapte usor incadrabile in partea de sus a codului penal: trafic de droguri , trafic de fiinte umane, furt de masini luxoase etc. Bietii romani sau romi, ce or fi fost, tineau prima pagina, iar amenintarile cu reintroducerea vizelor si cu blocarea liberei circulatii curgeau la nivel oficial, evident sub presiunea publicului indignat de "invazia infractorilor romani" din presa. Era, desigur, un efect de miopie studiat cu ani in urma de psihologia sociala: cu cat sunt mai vizibili, cu atat par mai numerosi. Crima organizata stie sa fie discreta, deci prezenta ei e de multe ori ignorata.Inainte sa aratam cu degetul si sa facem generalizari statistice despre romanii care nu poarta masca (sau nu respecta regulile), as vrea sa ne gandim la acest efect de miopie. Atunci cand aproape toata lumea poarta masca (sa zicem 90%), cei care nu poarta masca, in mod firesc, vor iesi mai mult in evidenta. Pentru ca ies mai mult in evidenta, i se vor parea moralistului miop foarte multi, ba chiar o majoritate covarsitoare. Se va simti excedat de acesti "salbatici". Odata ce simte pericolul, el va fi usor de intors impotriva grupului aparent semnificativ, pe seama caruia va pune cresterea cazurilor (desi cresterea e mica si e gonflata de un truc statistic). Iar dl. Arafat si toti patronii sistemului sanitar din ultimii treizeci de ani vor fi multumiti ca nimeni nu se uita uimit in directia lor atunci cand trag alarma colapsului la 280 de paturi ATI ocupate cu pacienti covid-19.Asadar, purtati masca, pastrati o distanta rezonabila de ceilalti, spalati-va cu apa si sapun si, daca se poate, purtati-va de grija voua insiva. Panica nu ajuta la nimic, aratatul cu degetul e inutil, caci vom mai avea mult de convietuit cu acest virus, iar cheia o reprezinta solidaritatea si increderea. Avem un numar record de teste, e adevarat, iar dezastrul s-ar putea sa nu vina de unde il asteptam.