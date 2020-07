Dezbateri si modificari la Legea carantinei, in Comisia Juridica din Senat, de mai bine de 10 ore

In acest timp au fost modificate mai multe amendamente, iar altele au fost emilinate.Amendamentul privind carantinarea bunurilor personale infectate a fost eliminat din proiectul Legii carantinarii, la cererea PSD Insa se carantinarea va fi obligatorie pentru persoanele care vin din zonele cu risc, rosii. Acestea pot sta in carantina institutionalizata sau la domiciliu, insa daca parasesc locul de carantinare vor fi nevoiti sa plateasca costurile.De asemenea, s-a stiabilit ca izolarea asimptomaticilor sa se faca timp de 48 de ore in spital, pana se va constata daca apar sau nu simptome de Covid-19, a transmis Digi 24.Dupa aceste 48 de ore pot opta sa mearga in izolare acasa sub supravegherea DSP.