Dezinfectantul de maini este daunator la curatarea labelor animalelor de companie. "Animalele nu au capacitatea de a metaboliza alcoolul"

Toata omenirea, inclusiv iubitori de animale, se ocupa intens de igiena in aceasta perioada, pentru a evita infectarea cu noul virus care continua sa faca victime in toata lumea.Medicii au anuntat la inceputul pandemiei ca solutiile pe baza de clor sau alcool sunt eficiente in combaterea virusului, insa frica de contaminare i-a impins pe unii la gesturi exagerate, cum ar fi dezinfectarea animalelor de companie cu substante biocide sau clor, care provoaca arsuri si pot fi chiar fatale patrupedelor.Veterinarii avertizeaza ca urmari nefaste pot avea inclusiv plimbarile pe strazile stropite cu dezinfectant, acesta fiind pe baza de clor. Dezinfectantul de maini este si el nociv pentru animale, intrucat contine etanol.Potrivit Animal Zoo , atat cainii, cat si pisicile obisnuiesc sa-si linga labutele si blana, astfel ca aceste produse pot provoca "iritatii ale mucoasei bucale, alergii dermatologice si chiar intoxicatii letale cu etanol"."In cazul in care cainele sau pisica ingereaza alcool, prin lins, reactia este mai accentuata decat in cazul oamenilor, intrucat animalele nu au capacitatea de a metaboliza alcoolul", atrage atentia medicul veterinar Zac Pilossoph, care subliniaza faptul ca cei mai multi dintre dezinfectantii de pe piata contin peste 60 la suta alcool.Astfel, in momentul in care animalele isi ling labutele - cu atat mai mult cu cat, in aceasta perioada, tendinta este sa le dezinfectam mai des - alcoolul ingerat poate produce probleme de respiratie, cresterea glicemiei din sange, precum si depresie neurologica, lesin, coma sau chiar moarte.Pentru dezinfectarea labutelor animalelor de companie exista un aparat special, ce poate fi achizitionat de la pet-shopuri sau de pe siteurile online, cu aproximativ 100 lei.O alta solutie sunt servetelele umede antibacteriene, destinate igienei animalelor de companie. Insa cea mai eficienta si la indemana curatare ramane spalatul labutelor cu apa si sapun.Trebuie avut mare grija si cand va dezinfectati locuinta. Medicii veterinari recomanda sa tineti animalele inchise cat timp spalati suprafetele si sa le dati drumul prin casa doar dupa ce acestea s-au uscat bine. Deasemenea, nu lasati sticlele cu dezinfectant in preajma patrupedelor, pentru ca, in joaca lor, s-ar putea intoxica.