Masuri de dezinfectie la o scoala din Sectorul 4, dupa ce 4 elevi au fost confirmati cu COVID-19

Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Sectorului 4, la recomandarea Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, unitatea de invatamant a intrat in scenariul rosu de functionare in conditii de pandemie - intreaga activitate didactica s-a mutat exclusiv in sistem online pentru urmatoarele 14 zile.Masuri similare, de dezinfectie a spatiilor de invatamant, au fost luate si la Scoala Gimnaziala nr. 108 si la Liceul de Coregrafie Floria Capsali, acolo unde, tot in cursul zilei, cate un cadru didactic de la fiecare unitate scolara a primit confirmarea infectarii cu noul coronavirus Conform aceleiasi surse, in aceste doua cazuri, Directia de Sanatate Publica Bucuresti urmeaza sa efectueze ancheta epidemiologica pentru stabilirea masurilor ulterioare si, in functie de rezultatele anchetei epidemiologice, autoritatea locala va asigura si testarea tuturor cadrelor didactice de la scolile mentionate si va implementa "orice alta masura ce se va impune".Reprezentantii Primariei Sectorului 4 afirma ca masurile au fost dispuse impreuna cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si cu Directia de Sanatate Publica Bucuresti, in baza ordinului nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, potrivit caruia "la aparitia intr-o clasa din unitatea de invatamant a unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 se suspenda cursurile clasei respective, pentru o perioada de 14 zile. La aparitia a 3 cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19 in clase diferite ale aceleiasi unitati de invatamant, se suspenda cursurile scolare ale unitatii de invatamant pe o perioada de 14 zile de la data de debut al ultimului caz".