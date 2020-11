Dezvoltatorii vaccinului rusesc Sputnik V propun AstraZeneca sa isi combine serurile pentru cresterea eficacitatii

Potrivit Rusiei, vaccinul Sputnik V are o eficacitate de 92% in protejarea oamenilor dde Covid-19, potrivit rezultatelor interimare ale studiului clinic efectuat, in timp ce AstraZeneca a anuntat ca vaccinul sau pentru Covid-19 a aratat o eficacitate de 70% in studii clinice pivotale si ca aceasta ar putea fi de 90%."Daca vor efectua un nou studiu clinic, sugeram combinarea vaccinului AstraZeneca cu vaccinul vector adenoviral uman #SputnikV, pentru cresterea eficacitatii", a afirmat dezvoltatorii vaccinului rusesc, pe contul lor de Twitter "Combinarea vaccinurilor s-ar putea dovedi importanta pentru revaccinari", au mai scris acestia.AstraZeneca a anuntat ca ar putea avea pana la 200 de milioane de doze de vaccinuri pana la sfarsitul anului 2020.Vaccinul britanic este considerat ca ofera cele mai mari sperante pentru multe tari in curs de dezvoltare, datorita pretului sau scazut si a capacitatii de a fi transportat la temperaturi de refrigerare normale.Cu un numar de 2.187.990 de infectii, Rusia este pe locul patru in lune, dupa Statele Unite, India si Brazilia.AstraZeneca va efectua probabil un studiu clinic suplimentar, la nivel global, pentru a evalua eficacitatea vaccinului sau, a declarat directorul general al companiei, Pascal Soriot, la Bloomberg News, dupa aparitia unor intrebari referitoare la rezultatele studiului clinic de faza finala.Principalul consilier stiintific al guvernului britanic, Patrick Vallance, a declarat ca cel mai important lucru legat de vaccinul AstraZeneca este ca a functionat.Citeste si: Activitatea Serviciului de Permise si Inmatriculari Suceava, suspendata si vineri. A fost facuta prima retinere in ancheta DNA