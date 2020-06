DGASPC Arges: O educatoare si o infirmiera, infectate cu coronavirus

Ziare.

Potrivit datelor furnizate, miercuri, de DGASPC Arges, in urma testarilor facute perioada 10-16 iunie, din 894 de angajati din serviciile sociale de tip rezidential aflate in subordinea DGASPC Arges doi au fost confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus Este vorba despre o infirmiera din cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta Pitesti si un educator Complexului de Tip Familial "Dumbrava Minunata" Pitesti.Centrul de Ingrijire si Asistenta Pitesti are, conform datelor oficiale ale Consiliului Judetean Arges, o capacitate de 180 de locuri si 143 de internati si asigura asistenta pentru persoane adulte cu handicap, in timp ce Complexul de Tip Familial "Dumbrava Minunata" Pitesti este compus din sase apartamente, dintre care cinci in Pitesti, in care sunt cazati copii."Urmare a confirmarii celor doua cazuri de infectare cu COVID-19, au fost luate toate masurile care se impun in aceasta situatie si au fost respectati toti pasii indicati: reprezentantii DSP au luat legatura cu cele doua persoane confirmate pozitiv, in urma testarii si indrumate sa parcurga toate etapele necesare; in cele doua locatii unde respectivele persoane isi desfasoara activitatea s-au luat masuri de igienizare si dezinfectare. De asemenea, in urma triajului epidemiologic efectuat zilnic, atat pentru salariati, cat si pentru beneficiari, consemnat in registrul deschis si functional, nu au fost inregistrate modificari in starea de sanatate a acestora. Beneficiarii care au interactionat cu angajatii confirmati pozitiv au fost grupati in camere diferite, chiar daca cele doua salariate, ca toti ceilalti salariati, au purtat echipament de protectie", transmite DGASPC Arges intr-un comunicat remis News.ro miercuri.In perioada 24 - 29 iunie urmeaza sa fie testati beneficiarii internati in cele doua centre centrele sociale ale DGASPC Arges. Este vorba despre 167 de persoane in total, dintre care 143 la centrul de asistenta Pitesti si 24 la complexul de tip familial "Dumbrava minunata".Testarea angajatilor din cadrul GASPC Arges s-a facut in etape, inca din luna aprilie, si este pentru prima data cand sunt descoperite cazuri de infectari.