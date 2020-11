Un studiu arata ca diabetul dubleaza riscul de deces in cazul infectarii cu COVID-19

Conform studiului, "vulnerabilitatea persoanelor cu diabet in timpul unei urgente de sanatate publica a devenit evidenta prin riscul de cel putin doua ori mai crescut de a dezvolta forma severa a bolii sau chiar de deces" dupa contractarea noului coronavirus."Persoanele cu un diabet slab controlat, comorbiditati sau ambele sunt in mod special vulnerabile la COVID-19", boala respiratorie provocata de noul coronavirus, au afirmat medici si oameni de stiinta din mai multe tari, printre care Australia, China, Africa de Sud si Statele Unite.Citeste si: Studiu: 20% dintre pacientii cu COVID-19 dezvolta tulburari psihice in primele 90 de zile dupa infectare Potrivit cifrelor oficiale adunate de Universitatea Johns Hopkins, aproximativ 1,3 milioane de persoane au murit in urma infectarii cu COVID-19.Datele oficiale arata ca exista peste 52 de milioane de cazuri de imbolnaviri la nivel mondial, desi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat in octombrie ca numarul real ar putea fi peste 700 de milioane.Cercetatorii au descris ca "uluitoare" "povara globala a diabetului", cu aproximativ 463 de milioane de adulti afectati in 2019.Aproximativ 4,2 milioane de persoane au murit anul trecut "ca urmare a acestei afectiuni si a complicatiilor sale", potrivit echipei de cercetare, care include oameni de stiinta de la Universitatea Chineza din Hong Kong si de la Imperial College London.Citeste si: Oboseala in urma infectarii cu COVID-19, resimtita pana la 10 saptamani dupa vindecare (studiu)